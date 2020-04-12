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اختبار طبى يحسم الإصابة بفيروس كورونا فى دقائق.. تعرف عليه

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرا رصد تفاصيل اختبار طبى يكشف عن الإصابة بـ فيروس كورونا خلال دقائق.

ويعمل فريق طبي في مركز ديترويت الصحي على استخدام اختبار جديد يكتشف إصابة الشخص بفيروس كورونا خلال دقائق.

وبدأ فنيو المختبرات وطلاب الطب في جامعة واين ستيت في ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية بمباشرة الاختبار الجديد بعد حصوله على الموافقة الرسمية، وبالفعل بدأت إجراءات فحص ضباط الشرطة وسائقي الحافلات وموظفي شركات مختلفة للتأكد من عدم إصابتهم بهدف العودة للعمل.

تستغرق عملية الاختبار حوالي 15 دقيقة، ويعمل الخبير على أخذ عينة من الأنف ثم يتم فحصها في الجهاز وتظهر النتائج الإيجابية في غضون خمس دقائق فيما يحتاج الجهاز حوالي 13 دقيقة لإظهار النتائج السلبية.

وقد كشفت  الصين اليوم، الأحد، عن  ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد، فيما لم تسجل أي وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وسجلت الصين 99 إصابة جديدة بينها 97 حالة لأجانب، و63 حالة بدون أعراض.

ووصل إجمالي عدد الإصابات في الصين إلى 82.052 شخص، فيما توقف عدد الوفيات عند 3.339 شخص.
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