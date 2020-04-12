هل تفتح البحر الأحمر شواطئها خلال أعياد شم النسيم؟.. المحافظ يجيب





وكشف محافظ البحر الأحمر ، خلال مداخلة هاتفية عن استمرار غلق مراكب الصيد والسفارى أيضأ خلال فترة أعياد شم النسيم لاستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد وباء كورونا .





وأوضح ، أن توجيهات الحكومة المصرية واضحة وصريحة بشأن منع التجمعات وهو ما أكده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى اجتماعه بالمحافظين مؤخرأ .





ولفت محافظ البحر الأحمر ، إلى أن المحافظة استقبلت 323 مصرى عائد من واشنطن و واستقروا فى أحد المنتجعات فى مدينة مرسى علم وما زالوا فى فترة العزل الصحى لمدة 14 يوما .





يذكر أن رئيس الوزراء قد شدد على ضرورة عدم التهاون في تطبيق هذه القرارات، ولاسيما أنها تتزامن مع قرب حلول عدد من المناسبات والأعياد خلال الأيام المقبلة، وهو ما يستوجب غلق جميع الشواطئ والمتنزهات، ومختلف أماكن التجمعات، وذلك منعًا للاختلاط، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

قال اللواء عمرو حنفى ، محافظ البحر الأحمر إن المحافظة طبقت بالفعل كافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة المصرية بشأن إغلاق كافة الشواطئ لمواجهة فيروس كورونا .