دراسة طبية جديدة تكشف عن علاج فعال في مواجهة كورونا المستجد

وذلك وفقًا لما اعلنت شبكة" skynews" الإخبارية. كشفت دراسة طبية حديثة، أن دواء "رمزيفير" أثبت فعاليته مع عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، والذي نتج عن الإصابة به وفاة العديد من الأشخاص حول العالم، وبقاء المصابين فى الحجر الصحى





ووفق الدراسة التي أجرتها شركة Gilead Sciences الأمريكية المتخصصة في صناعة الدواء ونشرت نتائجها في مجلة "نيو إنجلند جورنال أوف ميديسن"، فإن عقار "رمزيفير" حقق نتائج مبشرة على 53 مريضا بفيروس كورونا ، وذلك مع اختلاف الأوضاع الصحية لهم بشكل كبير مما أدى إلى أكتشاف أمل جديد للعلاج.





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ووفق نتائج الدراسة فإن الأطباء الذي أشرفوا على التجربة لاحظوا تحسنا لدى 36 مريضا، في حين لم تحصل عند 8 حالات أي تغيرات إيجابية، وتوفي 7 مرضى، عقب اعتماد "رمزيفير" في علاجهم.





وتوصل القائمون على التجربة أن معدل وفيات المرضى الذين عولجوا بالدواء أقل من ذلك الذي سجل في تجارب أخرى أجريت في الصين لمرضى بالفيروس كانوا يعانون أعراضا شديدة، في حين سجلت آثار جانبية لـ"رمزيفير" تمثلت بالإسهال والطفح الجلدي وانخفاض ضغط الدم.



