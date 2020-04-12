محمد عز ينعى والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

نعي الفنان محمد عز ، والدة الفنانة دنيا عبد العزيز عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فبسبوك " .





وكتب محمد عز : " انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله في وفاة والدة اختى وزميلتى دنيا عبد العزيز .

ربنا يرحمك يا جودى كانت كل الدنيا بتحبك ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر كل حبايبك . "





يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، تخوض السباق الرمضاني المقبل 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.





"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين.