إسلام الشاطر يسخر من خالد قمر بعد تصريحاته عن توقيعه للأهلي

سخر اسلام الشاطر نجم الاهلي السابق والاعلامي الحالي، من تصريحات خالد قمر لاعب الزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي.





وقال الشاطر خلال تصريحاته على فضائية الاهلي، إن خالد خرج في تصريحات امس مضحكه على أنه كان سيوقع للأهلي ولكن تدخل وزير الداخلية ومنعه وجعله يتعاقد مع الزمالك.





وأضاف الشاطر، ان قمر لابد ان يلتفت لما يقوله حيث انه يشاهده الكثير حيث ان المواطنين يمكثون في المنازل فسيضطر الى جعل المشاهد يضحك من تصريحاته.





وتابع: خالد قمر قال انه واحد صاحبه مضى مكانه للأهلي وهو راح خلص عقده مع الزمالك، هل هذا يعقل ده لو نادي درجة رابعة متحصلش.





وأكمل الشاطر: حين وقع قمر للزمالك كان في هذا التوقيت متواجد علاء صادق مديراََ للتعاقدات، أظن انه لم يكن متساهل وأن قمر لم يرتب تصريحاته قبل ان يدلي بها.



