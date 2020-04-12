شاهد.. خبير لوائح يكشف مفاجأة في انتقال أحمد فتحي لـ بيراميدز

أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح والقوانين، أن تفاوض أحمد فتحي مع نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية كان بشكل سليم وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





وقال محمد فضل الله، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten"، "بيراميدز لن يستطيع أن يخرج عقد أحمد فتحي للإعلام لأن ذلك يخالف قوانين الاتحاد الدولي والشيء الوحيد الذى يجوز له هو إعلان التفاوض فقط".

وأضاف "اتحاد الكرة تأخر فى تحديد الموسم الكروي الحالي، وأحمد فتحي لا يزال مصيره معلقا بعد قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم".



