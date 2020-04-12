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رياضة

شاهد.. خبير لوائح يكشف مفاجأة في انتقال أحمد فتحي لـ بيراميدز

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:52 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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حسن العمدة
أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح والقوانين، أن تفاوض أحمد فتحي مع نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية كان بشكل سليم وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال محمد فضل الله، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten"، "بيراميدز لن يستطيع أن يخرج عقد أحمد فتحي للإعلام لأن ذلك يخالف قوانين الاتحاد الدولي والشيء الوحيد الذى يجوز له هو إعلان التفاوض فقط".
 
وأضاف "اتحاد الكرة تأخر فى تحديد الموسم الكروي الحالي، وأحمد فتحي لا يزال مصيره معلقا بعد قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم".

أعلن نادي بيراميدز نجاحه في إتمام التعاقد مع النجم الكبير أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.

فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعد واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض ١٣٢ مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام ٢٠٠٢ وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري ١٠ مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري ٣ مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا ٣ مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري ٣ مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت ٢٠ سنة.
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