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أخبار العالم

تفاصيل إعفاء مسئولين فى مستشفى الصامطة بالسعودية بسبب إصابات فيروس كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:07 م
وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية
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ميـــس رضــا

أعفت صحة منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، عدد من المسؤولين وهم مدير مستشفى صامطة العام، والمدير الطبي، ومدير التمريض، ورئيس قسم مكافحة العدوى نتيجة القصور في التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا.

 

وحسب ما أوردته  مصادر لـ"سبق" المحلية، عن صدور قرارات بتكليف عدد من القيادات في مستشفى صامطة العام جنوب منطقة جازان، الذي شهد إصابات في عدد من منسوبيه بفيروس كورونا

 

وبيّنت المصادر أن عددًا من القرارات قد صدرت، ومن بينها تكليف أحمد متنبك مديرًا لمستشفى صامطة، وتكليف مديرة لإدارة مكافحة العدوى، ومدير جديد لإدارة التمريض، ومدير للإدارة الطبية.

 

وبيّنت المصادر أن الحالات التي سجلتها محافظة صامطة كانت لطبيبة من جنسية عربية، وعاملَي نظافة بالمستشفى العام بالمحافظة، وممرض يعمل بمستشفى حكومي بمنطقة عسير.

 

وكانت مصادر قد كشفت عن أن الحالات التي تم إعلان تسجيلها بمنطقة جازان اليوم بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا المستجد من بينها ممرضتان بمستوصف خاص بمحافظة صبيا؛ تم إغلاقه احترازيًّا، وأصبح إجمالي الحالات المصابة بمنطقة جازان وفق إعلانات الصحة ٢٣ حالة.

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