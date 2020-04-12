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ماذا فعلت الأردن للقضاء على تفشي كورونا وتسجيل صفر إصابات

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:29 م
وزير الإعلام الأردني
وزير الإعلام الأردني
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إبراهيم القادري
قال أمجد العضايلة وزير الإعلام الأردني، إن منذ انتشار فيروس كورونا والأردن اتخذت اجراءات صارمة جدا في معالجة هذه الازمة ومنع انتشار هذا الوباء كما أن الأردني المتواجدين خارج الاردن تم السماح لهم بالعودة وظلوا في الحجر الصحي لمدة أسبوعين للتأكد من عدم إصابتهم.


وأضاف أمجد العضايلة خلال تصريحات تليفزيونية ، أن منذ 3/21 وقمنا بفرض حظر شامل وبعد ذلك قمنا بعمل حظر من الساعة 10 صباحا حتى الساعة السادسة مساء وقمنا بمنع الناس من السير في جماعات وعدم الاختلاط وقمنا بفرض سياسة التباعد بالإضافة إلى السير على الأقدام ومنع حركة السيارات حتى لا يكون هناك تكدس أو انتقال عدوى .

وأوضح: أن الذين يحق لهم الحركة هم من يعملون في المصانع أو في المؤسسات الخدمية بالإضافة إلى جميع العاملين في المؤسسات الطبية كما أننا سمحنا إلى الشركات الكبرى في العمل تحت إجراءات صحية صارمة جدا .


وتابع: أن هذه القيود التي ساعدت في عدم زيادة حالات الإصابة كما أننا في الأردن في المنحى الإيجابي مقارنة دول العالم الأخرى كما أن جميع الطلاب في المدارس والجامعات يتلقون تعليمهم اون لاين وهي تجربة مهمة وملهمة .


واستكمل: أن خلال المرحلة المقبلة لن يتم فتح المدارس والجامعات كما أن الحياة لن تعود الي طبيعتها قبل عيد الفطر المبارك كما أننا نسمح للمواطنين التسوق فرادى وساعد على ذلك رجال الشرطة .
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