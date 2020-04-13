دلكى جبهتك بهذا العشب.. وقولى وداعا للشخير للأبد

يحدث الشخي ر، لأسباب عديدة ويسبب بالفعل ضجرا للطرف الآخر.

إليك حيل سريعه تخلصك من الشخير وعلاجات من مطبخك تعرفى عليها:









1-تعد من أفضل علاجات للشخير ضعى القليل من الماء المغلى والملح فى فتحات كلا الأنفين في وقت النوم لبضعة أسابيع.. ستلاحظين الفرق.





2. ابتعدى عن النوم على ظهرك لأن الاستلقاء على ظهرك يؤدي إلى الشخير.





3. دلكى جبهتك بالزعتر فهو مهدئ عميق يضمن النوم الجيد.





4. ضعى زيت النعناع فى قليل من الماء فهو يساعد على منحك التنفس الجيد.





5. ضعى القليل من الحبهان المطحون إلى كوب من الماء الدافئ ثم تناوليه يوميًا قبل النوم بثلاثين دقيقة فهو يحارب احتقان الأنف والحلق ويفتح الممرات الأنفية.





6- تناولى كوبا من مغلى الكركم مع اللبن الدافئ، قبل النوم فهو يساعد على التنفس بصورة طبيعية وفتح الأنف.

تناولى كوبا من مغلى الكركم مع اللبن الدافئ، قبل النوم فهو يساعد على التنفس بصورة طبيعية وفتح الأنف.

7- تناولى مشروبًا من تفاحتين وجزرتين وربع ليمونة وقطعة من الزنجبيل، ويتم تناول مزيج هذا العصير قبل موعد النوم بنحو ربع ساعة.





حل سحرى للشخير :







على الجانب الاخر يمكن علاج الشخير والتحقق منه باستخدام بعض العلاجات المنزلية البسيطة يقدمها موقعه بولد سكاى الهندي.



1. النعناع..

يحتوي النعناع على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل تورم الأغشية في بطانة الحلق والأنف. النعناع يعزز التنفس السلس والسلس. أضف قطرتين من زيت النعناع إلى كوب من الماء.





غرغرة هذا الخليط قبل الذهاب إلى السرير. يمكنك فرك زيت النعناع في الأجزاء السفلية من كل جانب من أنفك قبل النوم.



. 2. زيت الزيتون:



يعتبر زيت الزيتون عاملًا قويًا مضادًا للالتهابات ، يعمل على تخفيف الأنسجة طوال الممرات التنفسية عن طريق تقليل التورم لتوفير ممر واضح للهواء.



3. استنشاق البخار:



أحد أفضل العلاجات لعلاج الشخير هو استنشاق البخار. أيضا ، احتقان الأنف هو واحد من الأسباب الرئيسية وراء أسباب الشخير. في وعاء كبير ، صب الماء الساخن. أضف بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس الأساسي. امسك منشفة على رأسك واستنشاق البخار. جرب هذا العلاج يوميا قبل النوم.

