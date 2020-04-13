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رياضة

أسامة حسن: انسحبت من الإعلام لهذه الاسباب

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:56 ص
صدى البلد
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ملك موسى
قال الكابتن أسامة حسن لاعب الزمالك السابق أنه لم يكمل التجربة الإعلامية كمقدم لبرنامج الزمالك اليوم نظرًا لأنه غير مؤهل لذلك مهنيا أو علميا لأنه خريج دبلوم تجارة وهناك إعلاميين مؤهلين لذلك عنه.

وأضاف في حواره عبر برنامج on side الذي يقدمه الإعلامي أحمد هاني زاده على قناة الحدث اليوم، أن أحد الإعلاميين المزورين تسبب في محاربة إعلاميين ومنع ظهورهم في القنوات بسبب خوفه من أن يقوموا بسحب البساط من تحت قدميه، مؤكدا أنه حارب أحمد جمال وتسبب في منعه من التواجد في الفقرة الأساسية لبرامج قناة الزمالك بسبب علاقاته بمسئولي إعلام المصريين.

وذكر ظهير أيسر نادي الزمالك السابق أن هذا الإعلامي يدخل في بيزنس مع أحد رؤساء الأندية الساحلية ويستغل علاقاته في الدعاية لنفسه من أجل الإنتخابات المقبلة. 

واستكمل في حديثه أن هذا الإعلامي حارب شريف إكرامي حارس الأهلي من أجل رحيله عن النادي الأهلي لدعم إبنه وتواجده في التشكيل ورفض إعارته لإحدى الأندية لأنه يعلم أن نجله سينكشف مستواه.

وأكد أن الشخصية التي تهاجم نادي الزمالك وجمهوره رحلت عن قنوات أون سبورت والنهار بسبب ضعفها المهني وأنصح الجمهور الزمالكاوي بعدم الإهتمام بها.

وأشار أسامة حسن إلى أن المزور هو من تحدث مع هذه الإعلامية هاتفيا من إجل استفزاز كابتن عفت نصار في الحلقة التي إستضافته فيها.

وأضاف لاعب الزمالك السابق إلى أن هذا الإعلامي وهو أحد المرشحين لرئاسة إتحاد الكرة يستضيف رؤساء أندية من القسم الثاني من أجل الفواتير الإنتخابية وهذا ضد مبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين المرشحين الآخرين.
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