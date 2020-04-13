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أخبار البلد

شعراوى: استمرار عمليات التعقيم والتطهير بالمحافظات على مدار اليوم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:44 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
شدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لاستمرار عمليات تعقيم وتطهير المنشات ومبانى الوحدات المحلية والشوارع وأماكن التجمعات بالمدن والقرى ومواقف سيارات النقل العام على مدار اليوم.

كما يتابع عمليات فض الأسواق العشوائية وأيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ارتداء جميع العاملين بمنظومة النظافة والمتواجدين في الشارع على مدار اليوم الكمامات الواقية واتخاذ اية إجراءات إضافية بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجميع الجهات المعنية، وذلك ضمن التدابير التي تتخذها أجهزة الدولة للوقاية بما يحقق السلامة لجميع المواطنين.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه يتابع يوميا مع المحافظين موقف تطهير وتعقيم المباني والشوارع والمنشآت المختلفة ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد وأدوات التعقيم وإجراءات رفع المخلفات من المدن والمراكز والقرى وإزالة تراكمات القمامة وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ووجه اللواء شعراوى بضرورة التنسيق بين أجهزة المحافظات ومنظمات المجتمع المدنى للمساهمة في توفير مستلزمات الوقاية والتطهير استكمالا لدور الدولة مع دعم جهود الشباب في المحافظات في أعمال التوعية اللازمة للمواطنين بأهمية الالتزام بكل إجراءات الوقاية اللازمة ومنع التجمعات ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة وأيضا الملصقات الخاصة بتوعية ذوى الإعاقات السمعية في أماكن واضحة.

وناشد اللواء محمود شعراوى جميع المواطنين في القرى والمدن والمراكز باتباع إجراءات الحماية اللازمة حفاظا على صحتهم ومنعا لانتشار الفيروس والحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بفيروس كورونا من مصادرها الرسمية ممثلة في وزارة الصحة أومركز معلومات مجلس الوزراء وعدم نشر أي معلومات مغلوطة أو شائعات قد تضر بمصلحة الوطن وتؤثر على السلم العام في المجتمع.
شعراوى: استمرار عمليات التعقيم والتطهير بالمحافظات على مدار اليوم
شعراوى: استمرار عمليات التعقيم والتطهير بالمحافظات على مدار اليوم
شعراوى: استمرار عمليات التعقيم والتطهير بالمحافظات على مدار اليوم
شعراوى: استمرار عمليات التعقيم والتطهير بالمحافظات على مدار اليوم
شعراوى: استمرار عمليات التعقيم والتطهير بالمحافظات على مدار اليوم
شعراوى: استمرار عمليات التعقيم والتطهير بالمحافظات على مدار اليوم
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