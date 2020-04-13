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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مواقع عمل شركة مياه الشرب.. ويتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض مواقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى استعراض خطة الشركة في أعمال التطهير والتعقيم لمختلف شوارع وميادين المحافظة بالتنسيق مع كافة رؤساء المراكز والأحياء لتشمل كافة المرافق والخدمات والمنشآت وذلك ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مركز خدمة العملاء بشارع كورنيش النيل والتقى بالعاملين بالشركة وشاهد الإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها بالموقع والكشف على المترددين بأجهزة قياس الحرارة والتعقيم كما شاهد معدات التطهير داخل الشركة ثم تفقد المحافظ ومرافقوه مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنزلة عبداللاه وقام المحافظ ومرافقوه بقياس درجة الحرارة قبل دخول الشركة كما شاهد معدات وسيارات التعقيم والتطهير التابعة للشركة واستمع إلى شرح لخطة التطهير والإجراءات الاحترازية التي تنفذها الشركة كما تفقد معدات التطهير والرش وخزانات الكلور والمواد المطهرة والكحول والسيارات المشاركة في أعمال الرش والتطهير والتي ستنطلق لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم بمختلف مراكز وأحياء المحافظة كما خضع جميع المشاركين في الحملة لقياس درجات الحرارة والتعقيم بالكحول. 

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة،أن خطة التطهير مستمرة بصفة يومية خلال ساعات الحظر من الساعة 8 مساءً لتشمل أحياء شرق وغرب أسيوط في الفترة من 11 أبريل وحتى 30 أبريل 2020 ومركز أسيوط شمال وجنوب بالتبادل ومراكز ديروط والقوصية ومنفلوط ثم مراكز أبنوب والفتح وساحل سليم والبدارى والغنايم وصدفا وأبوتيج بمشاركة 6 سيارات رش وتطهير بالإضافة إلى الفرق المتنقلة.

وناشد المحافظ المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.

وكانت وزارة الصحة والسكان، حثت جموع المواطنين حال الشعور بأي أعراض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخرى يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.
محافظ أسيوط يتفقد مواقع عمل شركة مياه الشرب.. ويتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
محافظ أسيوط يتفقد مواقع عمل شركة مياه الشرب.. ويتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
محافظ أسيوط يتفقد مواقع عمل شركة مياه الشرب.. ويتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
محافظ أسيوط يتفقد مواقع عمل شركة مياه الشرب.. ويتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
محافظ أسيوط يتفقد مواقع عمل شركة مياه الشرب.. ويتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
محافظ أسيوط يتفقد مواقع عمل شركة مياه الشرب.. ويتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
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