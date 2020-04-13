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رياضة

شوبير يحرج عمرو الجنايني بسبب مدرب منتخب مصر.. ما القصة ؟

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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عمرو الحلوانى

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، مفاجأة عن اختيار اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة، حسام البدري لتدريب منتخب مصر.

وكان "الجنايني" خرج أمس وقال إنه تم التعاقد مع البدري، بسبب خبراته، ليقود منتخب مصر خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.

وقال "شوبير" عبر برنامجه الإذاعي: "هذا الكلام غير صحيح بشأن خبرات البدري التي رجحت كفته".

وأضاف شوبير: الكل يعلم أنه تم الاستقرار على إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الأول ولكنه تمسك بجهازه المعاون، رافضا إضافة أي عنصر على مجموعة العمل به، ليتسبب ذلك في رفض توليه المسئولية وتعيين البدري".

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