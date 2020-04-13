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ثقافة

الحيطان ليها ودان.. مثل شعبى اصوله بريطانية بسبب ملكة تهوى التصنت

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:53 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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طارق موسى

تعتبر الأمثال الشعبية نتاج روافد ثقافية، وهي خير معبر عن التراث الشعبي لأي مجتمع؛ كما تشكل هذه الأمثال وعي المجتمع نحو الحلال والحرام، واحترام القيم، وتمثل أيضا أهم دلالات الحكمة والخبرة.


ويستعرض "صدى البلد" فى هذا التقرير أحد أهم الأمثال الشعبية المصرية المتوارثة منذ عصور وتاريخ وهو "الحيطان لها ودان"، الذي يستخدم للتعبير عن أن الإنسان يجب أن يكون حريصا فى كلامه وخاصة حينما يتحدث فى امور هامة حتى لا يسمعه الاخرين.


وتعود قصة هذا المثل الشعبى إلى ملكة بريطانيا كاثرين، والتى كانت تشك في كل من حولها، واتبعت عاداتها كانت غريبة حيث من خلال بناء قصور وتضع فيها أدوات تصنت لتسمع ما يدور في القصر.


ومن حرص ملكة بريطانيا الشديد على سماع كل شئ كانت تضع أدوات التصنت في المطابخ والقاعات التي يتجمع فيها الوزراء والشغالات حتى تسمع ما يقوله الخدم والوزراء، ويندهشون بأنها تعرف كل شىء حتى قال  الوزير أنيدبلايتون الوزير فى حكومتها "إن الحيطان لها ودان"، لتصير هذه المقولة بعد ذلك مثلا شعبيا تتوارثة الأجيال".

الحيطان ليها ودان.. مثل شعبى اصوله بريطانية بسبب ملكة تهوى التصنت
الحيطان ليها ودان.. مثل شعبى اصوله بريطانية بسبب ملكة تهوى التصنت
الحيطان ليها ودان.. مثل شعبى اصوله بريطانية بسبب ملكة تهوى التصنت
الحيطان ليها ودان.. مثل شعبى اصوله بريطانية بسبب ملكة تهوى التصنت
الحيطان ليها ودان.. مثل شعبى اصوله بريطانية بسبب ملكة تهوى التصنت
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