الحيطان ليها ودان.. مثل شعبى اصوله بريطانية بسبب ملكة تهوى التصنت

تعتبر الأمثال الشعبية نتاج روافد ثقافية، وهي خير معبر عن التراث الشعبي لأي مجتمع؛ كما تشكل هذه الأمثال وعي المجتمع نحو الحلال والحرام، واحترام القيم، وتمثل أيضا أهم دلالات الحكمة والخبرة.





ويستعرض "صدى البلد" فى هذا التقرير أحد أهم الأمثال الشعبية المصرية المتوارثة منذ عصور وتاريخ وهو "الحيطان لها ودان"، الذي يستخدم للتعبير عن أن الإنسان يجب أن يكون حريصا فى كلامه وخاصة حينما يتحدث فى امور هامة حتى لا يسمعه الاخرين.





وتعود قصة هذا المثل الشعبى إلى ملكة بريطانيا كاثرين، والتى كانت تشك في كل من حولها، واتبعت عاداتها كانت غريبة حيث من خلال بناء قصور وتضع فيها أدوات تصنت لتسمع ما يدور في القصر.



