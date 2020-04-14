الفيروس التاجي .. 10 طرق لتقوية مناعتك لتقليل خطر العدوى

كشف موقع بولد سكاى ،عم أفضل 10 طرق لتقوية المناعة لمحاربة عدوى الفيروسات ،فى ظل انتشار الوباء العالمي " فيروس كورونا "













وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير ،أنه حتى الآن ، أصاب الفيروس التاجي COVID-19، 1،854،174 شخصًا وأودى بحياة 114،291 شخصًا. وعلى الرغم من أن العالم كله يتصارع مع المخاطر التي يشكلها هذا الفيروس للبشرية ، فمن الضروري ممارسة أساليب النظافة الأساسية ودمج طرق معينة لتعزيز نظام المناعة لحماية نفسك ، يعتبر الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان وارتفاع ضغط الدم ومشاكل الجهاز التنفسي وكذلك كبار السن أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروسات التاجية بسبب ضعف المناعة.









طرق لتعزيز مناعتك ضد الفيروس التاجي





من الضروري تقوية جهاز المناعة لديك لمكافحة خطر الفيروس وعدم الانخراط في الأنشطة التي قد تزيد من سوء مناعتك ، تابع القراءة لمعرفة طرق تعزيز نظام المناعة لديك ضد فيروسات التاجية.





1. اتباع نظام غذائي صحي





يلعب الطعام الذي تتناوله كجزء من نظامك الغذائي اليومي دورًا رئيسيًا في تحديد صحتك العامة. تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا يشمل أطعمة مثل الفلفل ، والفطر ، والخضروات الورقية الخضراء ، والفواكه ، والأسماك ، والمكسرات والتوابل للمساعدة على بناء الصمود في جسمك ضد العدوى لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول وجبات منخفضة الكربوهيدرات سيساعد على التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم والسكري .





2. ممارسة الرياضة يوميا





من المهم الانخراط في النشاط البدني لبناء الحصانة وتحسين التمثيل الغذائي والحفاظ على لياقة الجسم والعقل. جرب ممارسة التمارين ذات التأثير المنخفض في الداخل مثل تخطي الحبال والسباحة ورفع الأثقال لمدة 30 إلى 45 دقيقة باستخدام الموارد المتاحة .





3. الحصول على مزيد من النوم





النوم ضروري لتقوية جهاز المناعة. إذا كنت محرومًا من النوم ، فيمكن أن يثبط مناعتك مما يعني أنك أكثر عرضة للإصابة بالفيروس وقلة النوم ستضعف نشاط دماغك أيضًا. احصل على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم يوميًا في الليل [3] .





4. شرب الكثير من الماء





ترطيب جسمك مهم للمساعدة في طرد السموم من الجسم وزيادة مناعتك. يؤدي الجفاف إلى انخفاض مناعة الجسم لأنه يقلل من الحجم الكلي للدم والسوائل اللمفاوية اللازمة لاستجابة الجهاز المناعي الصحية. لذا ، اشرب ما يصل إلى 8-10 أكواب من الماء أو يمكنك البحث عن بدائل صحية مثل عصائر الفاكهة وعصائر الخضار وماء جوز الهند .





5. التخلص من التوتر





الضغط الزائد أو القلق بشأن الوضع المستمر يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحتك. يمكن أن يؤدي الإفراط في الضغط إلى إطلاق هرمون الإجهاد الكورتيزول ، مما يضعف استجابة مناعة جسمك لمكافحة العدوى. لذا ، إذا كنت متوترًا أو قلقًا ، مارس التأمل .





6. الحفاظ على وزن صحي





يمكن للوزن الزائد أن يقلب نظام الدفاع الطبيعي للجسم ضدك ويؤدي إلى أمراض مزمنة مرتبطة بزيادة الوزن والسمنة. لذا ، حافظ على وزن صحي من أجل تعزيز جهازك المناعي .





7. تجنب الشرب والتدخين

اتباع عادات نمط الحياة غير الصحية مثل التدخين والبخار والشرب سيضعف مناعتك. يقلل التدخين من قدرة الرئة ويدمر الخلايا السليمة التي تبطن الجهاز التنفسي ، وتساعد هذه الخلايا على محاربة الفيروسات التي تدخل عبر الأنف .





8. الحد من تناول السكر





قلل من تناول الكربوهيدرات المكررة لأنها تحتوي على السكريات المضافة التي قد تساهم في السمنة وزيادة الوزن. كما أنه سيزيد الالتهاب وخطر الحالات الصحية المزمنة الأخرى مثل مرض السكري وأمراض القلب.





9. تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك





الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي ، الكيمتشي ، الكفير ، مخلل الملفوف غنية بالبكتيريا المفيدة ، والتي عند الاستهلاك ستحافظ على صحة الجهاز الهضمي ، وبالتالي تعزيز جهاز المناعة .





10. احصل على ما يكفي من ضوء الشمس





ضوء الشمس هو مصدر جيد لفيتامين د ، وهو فيتامين أساسي يساعد على تنظيم جهاز المناعة. ينتج الجسم بشكل طبيعي فيتامين د عند تعرضه لأشعة الشمس. لذا ، نقع في بعض أشعة الشمس في الصباح الباكر يوميًا .









نصائح إضافية لتحسين الحصانة





إذا كنت تعتمد على التدخين والشرب ، فإن الاعتدال هو المفتاح لأن الانسحاب المفاجئ يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر.

اغسل يديك بالصابون والماء لمدة 20 ثانية أو استخدم معقمًا لليدين يحتوي على الكحول.

تجنب تناول جرعات عالية من مكملات الفيتامينات لتعزيز مناعتك لأنها يمكن أن تسبب آثارًا جانبية مختلفة.