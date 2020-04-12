خافي على طفلك .. أضرار استنشاق البخار

يعتبر استنشاق البخار علاجًا منزليًا آمنًا إذا تم القيام به بشكل صحيح ، ولكن من الممكن جدًا أن تؤذي نفسك دون قصد إذا لم تكن حريصًا.





وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير ان هناك خطر من تحرق نفسك إذا اتصلت بالماء الساخن. الخطر الأكبر هو الطرق بطريق الخطأ على وعاء الماء الساخن في حضنك ، مما قد يسبب حروقًا شديدة في المناطق الحساسة.





لتجنب الحروق:





تأكد من أن وعاء الماء الساخن على سطح مستوٍ وقوي ولا يمكن طرحه.

لا تهز أو تتكئ على الوعاء.

تجنب السماح للبخار بالتلامس مع عينيك. يجب إغلاق عينيك وتوجيههما بعيدًا عن البخار.

احتفظ بوعاء الماء الساخن بعيدًا عن متناول الأطفال أو الحيوانات الأليفة.





يمكن أن يسبب خطر الحروق لذلك عليك استشارة الطبيب اولا.