AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اعتمد 2030 بس... وزير القوى العاملة يكشف حقيقة الرسائل الوهمية لصرف المحنة .. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:42 م
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه تفقد مجموعة من مكاتب البريد، ووجد التزاما كاملا من العاملين بهيئة البريد وأيضا التزاما كبيرا من قبل المصريين الذي ظهروا بشكل حضاري لائق بهم. 


وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «عزة مصطفى»، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: « في الساعة 9 صباحا تم نشر شائعة أن التسجيل مفتوح في الوحدات المحلية حتى يحدث تكدس، ولكن قمنا بالرد عليها بسرعة تنبيه المصريين بعدم الخروج»؛ موضحا انه يتم الرد على كل الشائعات عبر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء.


وحذر سعفان، من الرسائل المجهولة التي تصل إلى المواطنين تدعوهم للخروج من المنزل لصرف المنحة، مرددا: «اللي عايز يعرف حاجة يدخل على موقع الوزارة أو موقع مجلس الوزراء».


وأكد سعفان، أن غدا سوف تصل رسائل من رقم 2030، الي باقي المستحقين ليذهبوا الي اماكن الصرف في مكاتب البريد؛ مشيرا الى ان غدا سوف يتم صرف المنحة للشباب المسجلة اسماؤهم، من 25 الي أقل من 50 عاما. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة: صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من 13 إلى 16 أبريل

رسالة نصية على الموبايل.. الحكومة تحدد آلية موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تعرف على موعد استلام رسالة صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

ممنوع الازدحام .. الحكومة توجه رسالة مهمة لـ مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة

فى اجتماع برئاسة رئيس الوزراء .. الإعلان عن آليات صرف منحة الـ 500 جنية للعمالة غير المنتظمة.. بدء الصرف من١٣ وحتى الخميس ١٦ أبريل

الحكومة تكشف مصير المتخلفين عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

اسعار سيارات تويوتا toyota اليوم في مصر بعد تخفيض ياريس .. صور

التعليم العالي ترد على استبدال امتحانات الجامعات بالأبحاث بسبب كورونا

تريند الفن.. أول مذيعة مصرية تصاب بـ كورونا.. وابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه

بعد تعافي مصابي كورونا.. الدقهلية تفك الحظر على السماحية وأبو رجيلة

فرج عامر يزف بشرى سارة بشأن مصير الدوري المصري الممتاز

مشاهير الحشيش.. حقيقة ضبط ميساء مغربي في شقة دبي بـ تعاطي المخدرات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. أصابع سمك بالسمسم وسلطة كاليماري مكرونة بالكابوريا

الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير موز باللبن

يقوي المناعة ويعالج الأنيميا.. أقوى كوب فيتامين c