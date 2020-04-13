اعتمد 2030 بس... وزير القوى العاملة يكشف حقيقة الرسائل الوهمية لصرف المحنة .. فيديو

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه تفقد مجموعة من مكاتب البريد، ووجد التزاما كاملا من العاملين بهيئة البريد وأيضا التزاما كبيرا من قبل المصريين الذي ظهروا بشكل حضاري لائق بهم.









وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «عزة مصطفى»، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: « في الساعة 9 صباحا تم نشر شائعة أن التسجيل مفتوح في الوحدات المحلية حتى يحدث تكدس، ولكن قمنا بالرد عليها بسرعة تنبيه المصريين بعدم الخروج»؛ موضحا انه يتم الرد على كل الشائعات عبر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء.









وحذر سعفان، من الرسائل المجهولة التي تصل إلى المواطنين تدعوهم للخروج من المنزل لصرف المنحة، مرددا: «اللي عايز يعرف حاجة يدخل على موقع الوزارة أو موقع مجلس الوزراء».







