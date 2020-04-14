بمذاق لا يقاوم .. حضري الرنجة على طريقة الشيف شربيني

تعد الرنجة من أشهر أكلات احتفالات شم النسيم وتمد الجسم بقدر كبير من العناصر الغذائية، لذا نقدم لكم طريقة تحضير الرنجة بمذاق شهي خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.





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مقادير رنجة

رنجة

طماطم

بصل احمر

بصل اخضر

كمون

عصير ليمون

خل

زيت زيتون

خيار

فلفل ألوان

فلفل حار

بطاطس مسلوقة

ملح فلفل اسود

خس للتقديم

طريقة تحضير رنجة

* تشوى الرنجة على النار ثم تقطع قطع صغيرة





* تخلط الرنجة مع البصل الاخضر والاحمر المكعبات ثم البطاطس المسلوقة





* نضيف الخيار والفلفل الحار ثم الفلفل الالوان والطماطم





* يخلط عصير الليمون مع الخل والكمون وزيت الزيتون وملح وفلفل اسود



