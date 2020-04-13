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حوادث

إحباط تهريب 23 ألف طربة حشيش بـ200 مليون جنيه بميناء شرق بورسعيد.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:00 م
إحباط تهريب 23 ألف
إحباط تهريب 23 ألف طربة حشيش
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مصطفى الرماح - محمد صبري
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى ضبط واحدة من أكبر شحنات المواد المخدرة حاول مهربوها إخفاءها داخل حاوية قادمة من الخارج بداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش، على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد (ترانزيت) ومتجهة إلى إحدى الدول العربية الأخرى، واعتزام مهربيها إعادة إدخالها إلى البلاد عبر طرق غير مشروعة ، فى محاولة منهم لاستغلال الظروف التى تمر بها دول العالم والمنطقة حاليًا.




اضطلعت لجنة مُشكلة من (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس – السلطات الجمركية) بتفتيش الحاوية المُشار إليها، وحصر إجمالى كميات المواد المخدرة المهربة.


وأسفرت الأعمال النهائية للجنة عن تحديد إجمالى الكمية المضبوطة والتى قدرت بقرابة 23 ألف طربة لمخدر الحشيش الخام بلغ وزنها قرابة خمسة أطنان وتقدر القيمة المالية لإجمالى المضبوطات بحوالى (200) مليون جنيه.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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