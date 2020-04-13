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أخبار البلد

الصحة العالمية: شفاء 85 % من إصابات كورونا في مصر

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكد جون جبور ممثل الصحة العالمية في مصر أن 85 % من الإصابات في مصر تم شفاؤها .

وأضاف أن الصحة العالمية تستلم يوميا قائمة مفصلة بالنتائج الإيجابية في مصر عن فيروس كورونا، مشيرا إلى أن 16 % من المصابين من الطاقم الطبي.

وناشد جبور الجميع بالالتزام بإجراءات الوقاية.

جدير بالذكر أن الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر،  وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد على تعاملهم مع فيروس كورونا.


وأضاف جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، خلال مؤتمر صحفى بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين للرد على الشائعات تتعلق بفيروس كورونا، أن مصر لديها اهتماما كبيرا بصحة المواطن، مؤكدًا أن مصر قامت بعمل مبادرات كثيرة تؤكد ذلك.


وأشاد الدكتور جون جبور، بمبادرة 100 مليون صحة، والإجراءات التي تمت للتعامل مع كورونا.


توقع المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو، استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد حتى تطوير لقاح وتوزيعه على نطاق واسع.

وأضاف وفقا ما نقله موقع "ذا هيل " الأمريكي: "لسنا على يقين من أنها ستأتي على شكل موجات كما يحدث في الإنفلونزا، نعتقد أنه سيكون فيروسًا يلاحق الجنس البشري لفترة طويلة قادمة حتى نتمكن جميعًا من الحصول على لقاح يحمينا وسيكون هناك هجمات صغيرة من الفيروس ستظهر بشكل متقطع وستخترق دفاعاتنا". 

وتابع أن مفتاح التعامل مع هذا الفيروس هو أن يكون لكل مجتمع ما يحميه، عبر عزل الحالات التي يتم اكتشاف إصابتها به، وعلاجهم. 

وذكر: "أود أن أشاهد قادة العالم يوحدون ويظهرون أنهم يعتقدون أنه يجب التعامل مع هذا التهديد العالمي من خلال عمل موحد بين جميع البلدان وشعوبها".


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