الصحة العالمية: شفاء 85 % من إصابات كورونا في مصر

أكد جون جبور ممثل الصحة العالمية في مصر أن 85 % من الإصابات في مصر تم شفاؤها .
وأضاف أن الصحة العالمية تستلم يوميا قائمة مفصلة بالنتائج الإيجابية في مصر عن فيروس كورونا، مشيرا إلى أن 16 % من المصابين من الطاقم الطبي.
وناشد جبور الجميع بالالتزام بإجراءات الوقاية.
جدير بالذكر أن الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد على تعاملهم مع فيروس كورونا.
وأضاف جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، خلال مؤتمر صحفى بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين للرد على الشائعات تتعلق بفيروس كورونا، أن مصر لديها اهتماما كبيرا بصحة المواطن، مؤكدًا أن مصر قامت بعمل مبادرات كثيرة تؤكد ذلك.
وأشاد الدكتور جون جبور، بمبادرة 100 مليون صحة، والإجراءات التي تمت للتعامل مع كورونا.