نتائج إيجابية.. مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

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أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1086) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

تم ضبط تاجر وقائد سيارة أثناء سيرها بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) ، لحيازته (6 طن "أحشاء داخلية حيوانية") والتى تستخدم كمستلزمات إنتاج فى مصنعات اللحوم معبأة داخل براميل مجهولة المصدر غير صالحة للإستهلاك الآدمى كما جاء بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية .





كما تم ضبط مالك ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (6,750 طن "عدس، لوبيا، فول، فاصوليا") مجهولة المصدر بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.





فيما تم ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة بركة السبع (بمحافظة المنوفية) ، لحيازته (6 طن سلع غذائية "دقيق فاخر، مكرونة") مجهولة المصدر.. تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وفى سياق متصل تم ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الزقازيق أول (بمحافظة الشرقية)، لحيازته ( عدد 1000 قطعة جوانتى، عدد 250 عبوة كحول إيثيلى) مجهول المصدر.. بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل (بمحافظة الإسكندرية)، لحجبه عن التداول (عدد 3000 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى، ماسك" ) مجهولة المصدر.. بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.





وتم ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة شبين الكوم (بمحافظة المنوفية)، لحيازته (عدد 10900 قطعة جوانتى طبى، عدد 169 عبوة كحول طبى) مجهولة المصدر.. تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .





فيما تم ضبط المدير المسئول عن سوبر ماركت بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة دمياط (بمحافظة دمياط)، لحيازته (عدد 1000 عبوة سجائر) مجهولة المصدر.. بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



