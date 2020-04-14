AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ البحر الأحمر: مفيش رحلات بحرية ولن نستقبل زائرين في شم النسيم ومستعد أقف على الكماين بنفسي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:00 ص
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
Advertisements
إبراهيم جادالله
أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن قرار منع الرحلات البحرية، هدفه الأساسي هو التصدي لفيروس كورونا؛ لافتا أن هذا إجراء غير تعسفي ولكنه احترازي والقرار هدفه منع الحفلات الجماعية التي قد تتسبب في انتشار عدوى كورونا.


وتابع "قالوا لي أنت كده هتقطع أرزاق الناس والشباب اللي عندها 30 و40 سنة مش هييجي لها كورونا لكني سأظل حريص على صحتهم أكثر منهم".


وأضاف يتم تطبيق القرار على جميع القرى السياحية ولا يستطيع أحد الاعتراض".


وقال حنفي إن الوضع لا يتحمل السماح بالرحلات البحرية في ظل أزمة كورونا.


وأكمل: "أقسم بالله لو رسيت إني أقف على الكماين هقف وما حدش هيدخل المحافظة يوم شم النسيم أو قبل شم النسيم"، لافتًا إلى أن من يرغب في قضاء إجازته من سكان المحافظات أو القاهرة سيتم منعه من الدخول للمحافظة.


وأردف: "لو إحنا في الظروف الطبيعية سنسمح للناس بالاحتفال بشم النسيم وهننزل نحتفل معاهم ولكننا في ظروف صعبة لا تحتمل التجمعات"، مؤكدًا أن القرى السياحية لن تستطيع استقبال أي مواطن لقضاء عطلة شم النسيم.


وأكمل: "أول مرة أشوف الدولة خايفة على الناس أكتر من نفسها لكن الناس مش حريصة على صحتها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

24 ساعة حظر تجول.. أول تحرك عاجل من البرلمان بشأن شم النسيم و كورونا

اقعد فى بيتك.. رئيس تعليم النواب يوجه رسالة هامة للمصريين بشأن شم النسيم

تحركات برلمانية لحظر التجول في شم النسيم 24 ساعة.. نواب: تطبيقه لن يؤثر على عجلة الاقتصاد وسيحمي صحة المواطن.. ورسالة من رئيس لجنة التعليم بعنوان احتفل مع أسرتك فى البيت

شم النسيم.. هل ذكر في القرآن الكريم؟.. اعرف الإجابة

برلمانية تطالب بحظر تجول كامل فى يوم شم النسيم لهذا السبب

محافظ الإسكندرية: لن نسمح بالتجمعات في يوم شم النسيم.. فيديو

ترشيحاتنا

منحة الـ 500 جنيه.. وزير الاتصالات: اللي مجلوش الرسالة ميقلقش هنبعتلك

وزير التعليم: إعلان الأبحاث المطلوبة من طلاب المنازل قبل منتصف الليل

أسامة هيكل عن زحام العتبة: قد يدفعنا للسيناريو الأسوأ .. شاهد

وزير التعليم ينشر جدول يشرح الأكواد اللازمة لكي يتعامل الطلاب مع المنصات الرقمية

بعد عودتها من إمريكا وإشادتها بالإجراءات المصرية.. 10 صور لـ ابنة منال سلامة.. شاهد

بالفيديو.. تحرك الحرس الوطني والجيش السعودي باتجاه مكة المكرمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

نادية الجندى برفقة نبيلة عبيد بإطلالة شبابية .. شاهد

بملابس رياضية.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار.. والجمهور: ضحكتك قمر