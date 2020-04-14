محافظ البحر الأحمر: مفيش رحلات بحرية ولن نستقبل زائرين في شم النسيم ومستعد أقف على الكماين بنفسي

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن قرار منع الرحلات البحرية، هدفه الأساسي هو التصدي لفيروس كورونا؛ لافتا أن هذا إجراء غير تعسفي ولكنه احترازي والقرار هدفه منع الحفلات الجماعية التي قد تتسبب في انتشار عدوى كورونا.









وتابع "قالوا لي أنت كده هتقطع أرزاق الناس والشباب اللي عندها 30 و40 سنة مش هييجي لها كورونا لكني سأظل حريص على صحتهم أكثر منهم".









وأضاف يتم تطبيق القرار على جميع القرى السياحية ولا يستطيع أحد الاعتراض".









وقال حنفي إن الوضع لا يتحمل السماح بالرحلات البحرية في ظل أزمة كورونا.









وأكمل: "أقسم بالله لو رسيت إني أقف على الكماين هقف وما حدش هيدخل المحافظة يوم شم النسيم أو قبل شم النسيم"، لافتًا إلى أن من يرغب في قضاء إجازته من سكان المحافظات أو القاهرة سيتم منعه من الدخول للمحافظة.









وأردف: "لو إحنا في الظروف الطبيعية سنسمح للناس بالاحتفال بشم النسيم وهننزل نحتفل معاهم ولكننا في ظروف صعبة لا تحتمل التجمعات"، مؤكدًا أن القرى السياحية لن تستطيع استقبال أي مواطن لقضاء عطلة شم النسيم.







