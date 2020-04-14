رغم تجاوز الإصابات 554 ألفا.. ترامب: استراتيجية إبطاء انتشار كورونا تعمل بنجاح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استراتيجية إبطاء انتشار فيروس كورونا تعمل بنجاح.





وأضاف:"مازلنا نحرز تقدما في مواجهة فيروس كورونا والإجراءات التي اتخذناها قللت من حجم الإصابات.. استراتيجية إبطاء انتشار كورونا تعمل بنجاح".





وأوضح: "هناك ثبات في عدد الإصابات اليومية بالولايات المتحدة".





وسجلت الولايات المتحدة 554.849 إصابة بفيروس كورونا، ونحو 22 حالة وفاة، مسجلة





إلى ذلك، أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أن الولاية تجاوزت المرحلة الأسوأ من انتشار فيروس كورونا وأن المنحنى يبدأ في التراجع.





فيما سجلت نيويورك 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بالمقارنة بـ2500 في اليوم السابق.





وقالت الولاية إنها سجلت تراجعا في عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا إلى 671 مقانة بـ758 في اليوم السابق.





فيما تجاوز إجمالي عدد وفيات كورنا في نيويورك حاجز الـ10 آلاف شخص.





بينما أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، عن انخفاض عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، وانتشار الوباء في المدينة.





وأشار إلى انخفاض من تم إدخالهم لمستشفيات المدينة بفيروس كورونا من 463 إلى 383، موضحا أن إجمالي الحالات الحرجة بلغ 835.