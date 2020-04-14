ربيع ياسين: تعرضت لأزمات مالية كبيرة في حياتي.. ولم أفرض شروطي على الأهلي.. فيديو

قال ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، إنه تعرض لأزمات مالية كبيرة بعد نهاية مسيرته الكروية مع النادي الأهلي.





وأكد ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم أشترط على النادي الأهلي منذ أن كنت لاعبا ولم اشترط عليه حاليًا أو أطلب منه العمل في يوم من الأيام وخلال مروري بأزمات مالية".





وتابع: "أعرف بعض اللاعبين القدامى ومن الجيل الحديث أيضًا يظهرون في النادي من أجل العمل فقط، ولا يقتربون من النادي بعد نهاية عملهم".



