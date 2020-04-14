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رياضة

ربيع ياسين: تعرضت لأزمات مالية كبيرة في حياتي.. ولم أفرض شروطي على الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:20 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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حسن العمدة
قال ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، إنه تعرض لأزمات مالية كبيرة بعد نهاية مسيرته الكروية مع النادي الأهلي.

وأكد ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم أشترط على النادي الأهلي منذ أن كنت لاعبا ولم اشترط عليه حاليًا أو أطلب منه العمل في يوم من الأيام وخلال مروري بأزمات مالية".

وتابع: "أعرف بعض اللاعبين القدامى ومن الجيل الحديث أيضًا يظهرون في النادي من أجل العمل فقط، ولا يقتربون من النادي بعد نهاية عملهم".

ويتولي ربيع ياسين نجم مصر السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب مصر للشباب ويجهز ياسين الفريق الحالي لتصفيات كأس إفريقيا للشباب 2021 المقامة في موريتانيا.

وقاد ياسين منتخب مصر للشباب لآخر لقب فاز به في كأس إفريقيا وكان ذلك في الجزائر عام 2013 وكان يضم الفريق رامي ربيعة ومسعد عوض وياسر إبراهيم وأحمد سمير وأحمد حسن كوكا ومحمود عبد المنعم (كهربا) ومحمود تريزيجيه وصالح جمعة وأحمد رفعت وحسام غالي.

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