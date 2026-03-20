الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزارة الدفاع الإماراتية :تصدينا لـ 4 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة

محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعامل دفاعاتها الجوية اليوم مع 4 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة.

 وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها : تعاملنا مع 338 صاروخا باليستيا و15 صاروخا جوالا و1740 مسيرة منذ بدء اعتداءات إيران.

وفي وقت سابق ؛ أجرى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مباحثات هاتفية بشأن الحرب في الشرق الأوسط، التي دخلت منعطفا حرجا باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية لترد طهران بقصف حقول النفط والغاز بدول الخليج.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، بأن الرئيس الإماراتي تلقى يوم الخميس اتصالاً هاتفياً من ترامب بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وبحث الجانبان الاعتداءات الإيرانية السافرة والمتواصلة ضد دولة الإمارات والدول الشقيقة في المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية بما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين الدولية.

وأدان ترامب هذه الاعتداءات مؤكداً تضامن الولايات المتحدة مع دولة الإمارات ودول المنطقة ودعمها الكامل لها في دفاعها عن أراضيها واستقرارها وأمنها.

الإمارات وزارة الدفاع الإماراتية صواريخ باليستية طائرة مسيرة إيران

