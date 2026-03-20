الإمارات تفكك شبكة إرهابية مرتبطة بحزب الله وإيران

أعلن جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدعومة من قبل حزب الله اللبناني وإيران، وإلقاء القبض على عناصرها، وذلك بعد رصد أنشطة مشبوهة داخل البلاد.



وأوضح الجهاز أن الشبكة كانت تعمل تحت غطاء تجاري وهمي، مستهدفة اختراق الاقتصاد الوطني، وتنفيذ مخططات خارجية من شأنها تهديد الاستقرار المالي والأمني للدولة.



ووفقاً للبيان، تورطت الشبكة في مخالفات جسيمة شملت غسل الأموال وتمويل أنشطة إرهابية، ضمن خطة منسقة مسبقاً مع جهات خارجية مرتبطة بحزب الله وإيران.



وأكد جهاز أمن الدولة أن السلطات لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال الاقتصاد أو المؤسسات المدنية في أنشطة غير مشروعة، مشدداً على أن أمن الدولة واستقرارها خط أحمر، ولن يُسمح بأي تدخل خارجي تحت أي ذريعة.