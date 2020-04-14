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رياضة

مدرب منتخب الشباب: حملة زملكاوية على الأهلي.. والهجوم على الخطيب وحمدي لا يصح.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:47 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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حسن العمدة
أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، أن هناك بعض الحملات من بعض الزملكاوية على رموز النادي الأهلي.

وقال ربيع ياسين، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "مينفعش أهاجم رموز كيان النادي الأهلي، مثل محمود الخطيب وحسن حمدي".

وأضاف: "هناك رموز كبيرة داخل النادي الأهلي يتم الهجوم عليهم، كيف يتم الهجوم على تلك الرموز الكبيرة التي تمثل تاريخًا كبيرًا داخل الكرة المصرية".

ويتولي ربيع ياسين نجم مصر السابق، منصب المدير الفني الحالي لمنتخب مصر للشباب، ويجهز الفريق لتصفيات كأس إفريقيا للشباب 2021 المقامة في موريتانيا.

وقاد ياسين منتخب مصر للشباب لآخر لقب فاز به في كأس إفريقيا وكان ذلك في الجزائر عام 2013 وكان يضم الفريق رامي ربيعة ومسعد عوض وياسر إبراهيم وأحمد سمير وأحمد حسن كوكا ومحمود عبد المنعم (كهربا) ومحمود تريزيجيه وصالح جمعة وأحمد رفعت وحسام غالي.

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