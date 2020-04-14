مدرب منتخب الشباب: حملة زملكاوية على الأهلي.. والهجوم على الخطيب وحمدي لا يصح.. فيديو

أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، أن هناك بعض الحملات من بعض الزملكاوية على رموز النادي الأهلي.





وقال ربيع ياسين، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "مينفعش أهاجم رموز كيان النادي الأهلي ، مثل محمود الخطيب وحسن حمدي".





وأضاف: "هناك رموز كبيرة داخل النادي الأهلي يتم الهجوم عليهم، كيف يتم الهجوم على تلك الرموز الكبيرة التي تمثل تاريخًا كبيرًا داخل الكرة المصرية".



