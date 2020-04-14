سيد مرعي يكشف كواليس مفاوضات انتقال ثنائي الأهلي إلى الزمالك.. وموقف مرتضى منصور

كشف سيد مرعي، وكيل اللاعبين، عن كواليس انتقال عبد الله السعيد وأحمد فتحي إلي صفوف نادي الزمالك.





وقال سيد مرعي خلال لقائه بفضائية : أون تايم سبورتس 2"،:"عبد الله السعيد وضع الـ 40 مليون جنية فلوس الزمالك في بيته عقب استلامها".

وأشار إلي تعرض عبد الله السعيد الي التهديدات فور انتقاله لنادي الزمالك معلقا :" مرتضي منصور كان رفض الإعلان عن صفقة عبد الله السعيد باكرا؛ للحفاظ عليه.





وأوضح أن أحمد فتحي كان على وشك الإنتقال إلي صفوف نادي الزمالك قائلا :" عرضت على أحمد فتحي التوقيع لنادي الزمالك، وسألني: عبد الله وقع؟" مشيرا إلي عرض مسئولي القلعة البيضاء 30 مليون جنية في الموسمين قيمة إنتقال أحمد فتحي إلي صفوف القلعة البيضاء.

وتابع :" تدخل تركي أل الشيخ؛ كان سببا لتعثر انتقال أحمد فتحي للزمالك ".