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رياضة

سيد مرعي يكشف كواليس مفاوضات انتقال ثنائي الأهلي إلى الزمالك.. وموقف مرتضى منصور

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:11 ص
عبدالله السعيد وأحمد
عبدالله السعيد وأحمد فتحي
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حسام الحارتي

كشف سيد مرعي، وكيل اللاعبين، عن كواليس انتقال عبد الله السعيد وأحمد فتحي إلي صفوف نادي الزمالك.


وقال سيد مرعي  خلال لقائه بفضائية : أون تايم سبورتس 2"،:"عبد الله السعيد وضع الـ 40 مليون جنية فلوس الزمالك في بيته عقب استلامها".

 

وأشار إلي تعرض عبد الله السعيد الي التهديدات فور انتقاله لنادي الزمالك معلقا :" مرتضي منصور كان رفض الإعلان عن صفقة عبد الله السعيد باكرا؛ للحفاظ عليه.


وأوضح أن أحمد فتحي كان على وشك الإنتقال إلي صفوف نادي الزمالك قائلا :" عرضت على أحمد فتحي التوقيع لنادي الزمالك، وسألني: عبد الله وقع؟" مشيرا إلي عرض مسئولي القلعة البيضاء 30 مليون جنية  في الموسمين قيمة إنتقال أحمد فتحي إلي صفوف القلعة البيضاء.

وتابع :" تدخل تركي أل الشيخ؛ كان سببا لتعثر انتقال أحمد فتحي للزمالك ".

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