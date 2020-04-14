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سيارات

فورد تصدر كتاب أنشطة الأطفال للتسلية أثناء الحجر المنزلي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:20 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

يعيش العالم هذه الفترة حالة من الخوف بسبب انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ، لذلك قامت عدد من الدول باتباع الحجر المنزلى؛ كوسيلة للتفادى باصبة من هذا الفيروس ، لذلك لجاءات بعض الشركات لاختراع ووابتكار اشياء للتسلية .

و قام فريق من شركة فورد بإصدار كتاب يهتم بأنشطة الأطفال ليمنحهم التسلية خلال هذه الفترة الحجر المنزلى .

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وقال فريق عمل فورد، إن التباعد الاجتماعي قد يكون صعبًا على الجميع، وخصوصًا الأطفال. ونحن ندرك أهمية الحفاظ على الأنشطة العقلية المناسبة لأبنائنا والتي تعد تحديًا جديدًا للوالدين. لذا قمنا بإصدار كتاب يهتم بأنشطة الأطفال مليء بالفعاليات ويمنحهم المتعة والتسلية خلال هذه الفترة.

ويتكون هذا الكتاب من 26 صفحة مليئة بالصور المرحة للتلوين والأنشطة الأخرى للحفاظ على نشاط وتفاعل صغارنا.

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