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كراسات شروط الطرح الثاني لـ سكن لكل المصريين7 متاحة بمنصة مصر الرقمية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كراسات شروط الطرح الثاني لـ سكن لكل المصريين7 متاحة بمنصة مصر الرقمية

شريف الشربيني
شريف الشربيني
آية الجارحي

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن كراسات شروط الطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل متاحة حاليًا عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية https://digital.gov.eg أو من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://www.shmff.gov.eg

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أنه تقرر تقسيم الطرح إلى ثلاث كراسات شروط للتيسير على المواطنين الراغبين في التقدم، حيث تتضمن كل كراسة جميع الشروط والتفاصيل الخاصة والموجهة لفئة محددة دون غيرها، وذلك حتى يمكن للمواطنين قراءة الكراسة وفهم ما تتضمنه من معلومات.

وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح يشهد إقبالًا واضحًا منذ الساعات الأولى، حيث قام أكثر من ٥٣ الف مواطن بالدخول إلى الموقع الإلكتروني وتسجيل حسابات جديدة لهم، بينما قام أكثر من ١٦ ألف مواطن بسداد رسوم التسجيل وتحميل كراسة الشروط التي يرغبون بها.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي الاجتماعي أن هذا الطرح يشهد وجود وحدات إسكان اجتماعي خضراء ضمن مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي يمكن التعرف على المزيد من المعلومات الخاصة بها من خلال زيارة الرابط الإلكتروني https://youtu.be/xPAJfWq4hPw?si=HC23-gtpltTJZt0o ومشاهدة الفيديو التوضيحي.

وأضافت مي عبد الحميد أن فترة التقديم لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح الثاني لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" مختلفة من فئة إلى أخرى، لذا يجب على كل مواطن معرفة الموعد الخاص به بدقة؛ حتى يستكمل إجراءات التقديم خلال الفترة المحددة.

وأشارت إلى أن سداد مصاريف التسجيل لتحميل كراسات الشروط يكون من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية، بينما يكون سداد المصروفات الإدارية ومقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن الموجودة في المحافظات والمدن الجديدة المطروح بها الإعلان.

وأوضحت مي عبد الحميد أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة، والمخصصة للعملاء ممن هم خارج الأولوية في إعلان "سكن لكل المصريين5"، فإن فترة سداد مصروفات التسجيل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية تبدأ من يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 وحتى نهاية الإعلان، على أن يتم سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن المنتشرة في جميع المدن والمحافظات المطروح بها وحدات سكنية، وذلك اعتبارًا من الاثنين 28 يوليو 2025 وحتى الاثنين 4 أغسطس 2025 (للمواطنين من ذوي الهمم فقط)، ومن يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 وحتى الخميس 28 أغسطس 2025 (لكافة المواطنين متضمنين ذوي الهمم).

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم بالمحافظات، والوحدات السكنية تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا) المطبق بها أولوية للعملاء السابق تقدمهم بمدن شطا والغردقة وعزبة البرج، فإن فترة سداد مصروفات التسجيل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية تبدأ من يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 وحتى نهاية الإعلان، على أن يسدد مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكن المنتشرة في جميع المدن والمحافظات المطروح بها وحدات وذلك اعتبارًا من الاثنين 28 يوليو 2025 وحتى الاثنين 4 أغسطس 2025 (للمواطنين من ذوي الهمم فقط)، ومن يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 وحتى الخميس 30 أكتوبر 2025 (لكافة المواطنين متضمنين ذوي الهمم).

وأضافت مي عبد الحميد أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة لكافة المواطنين، تسليم خلال 36 شهرًا، بعدد من المحافظات، فإنه يمكن سداد مصروفات التسجيل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية بدءًا من الثلاثاء 15 يوليو 2025 وحتى نهاية الإعلان، على أن يتم سداد مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكن المنتشرة في جميع المدن والمحافظات التي يطرح بها الإعلان وذلك اعتبارًا من الاثنين 28 يوليو 2025 وحتى الاثنين 4 أغسطس (للمواطنين ذوي الهمم فقط)، ومن يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 وحتى الخميس 28 أغسطس 2025 (لكافة المواطنين متضمنين ذوي الهمم).

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي : https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.
 

شريف الشربيني مي عبد الحميد سكن لكل المصريين7

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