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رياضة

خناقة بين مصطفى فتحي وجمهور الزمالك بسبب كهربا.. تفاصيل

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:15 ص
مصطفي فتحي وكهربا
مصطفي فتحي وكهربا
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حسن العمدة
كشف الإعلامي هاني حتحوت ، عن حقيقة أزمة وقعت بين جمهور الزمالك ولاعب الفريق مصطفى فتحي؛ بسبب محمود عبد المنعم "كهربا".

وقال حتحوت ، عبر برنامجه الماتش المذاع علي قناة صدي البلد ، إن مصطفي فتحي اللاعب الوحيد داخل فريق الزمالك الذي هنأ كهربا بمناسبه عيد ميلاده.

ونوه حتحوت إلي ان تهنئه مصطفي فتحي لـ كهربا عبر الإنستجرام  أثارت غضب جمهور الزمالك .

وتابع ، كهربا كان متواجدا فى احداث مباراة السوبر المصري، وتعرض للمعاقبة من جانب اتحاد الكرة، حتي تم تخفيض العقوبة فى الونة الاخيرة .

وأشار إلى أن هناك حالة غضب كبيرة بين جمهور نادي الزمالك علي السوشيال ميديا بسبب تهنئه مصطفي فتحي لـ كهربا .

واختتم حتحوت ، تصريحاته ، ان الجمهور لا يعرف ان ما يحدث فى الملعب عكس ما يحصل خارجه، وفي النهاية "مصطفي فتحي وكهربا اصدقاء".
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