خناقة بين مصطفى فتحي وجمهور الزمالك بسبب كهربا.. تفاصيل





وقال حتحوت ، عبر برنامجه الماتش المذاع علي قناة صدي البلد ، إن مصطفي فتحي اللاعب الوحيد داخل فريق الزمالك الذي هنأ كهربا بمناسبه عيد ميلاده.





ونوه حتحوت إلي ان تهنئه مصطفي فتحي لـ كهربا عبر الإنستجرام أثارت غضب جمهور الزمالك .





وتابع ، كهربا كان متواجدا فى احداث مباراة السوبر المصري، وتعرض للمعاقبة من جانب اتحاد الكرة، حتي تم تخفيض العقوبة فى الونة الاخيرة .





وأشار إلى أن هناك حالة غضب كبيرة بين جمهور نادي الزمالك علي السوشيال ميديا بسبب تهنئه مصطفي فتحي لـ كهربا .





واختتم حتحوت ، تصريحاته ، ان الجمهور لا يعرف ان ما يحدث فى الملعب عكس ما يحصل خارجه، وفي النهاية "مصطفي فتحي وكهربا اصدقاء".

كشف الإعلامي هاني حتحوت ، عن حقيقة أزمة وقعت بين جمهور الزمالك ولاعب الفريق مصطفى فتحي؛ بسبب محمود عبد المنعم "كهربا".