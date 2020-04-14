خالد الغندور: موقف محمود علاء من التجديد للزمالك يختلف عن ثلاثي الأهلي .. فيديو

قال الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، إن مسألة تمديد عقد محمود علاء مدافع الأبيض مع النادي، أصبحت قضية وسائل الإعلام، في الفترة الأخيرة.





وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد أعلن مؤخرًا، أن محمود علاء، وقع على تمديد عقده حتى نهاية موسم 2023-2024.





وأضاف الغندور في تصريحات عبر برنامج "زمالكاوي" على قناة الزمالك، "لا أستطيع تفسير حديث بعض الإعلاميين، عن تمديد عقد محمود علاء من عدمه".





وواصل: "هل موضوع محمود علاء مثير جدًا، لدرجة إن عقده يتبقى فيه أيام وينتهي مع نادي الزمالك؟ الإجابة لا"، مضيفًا: "بدون تجديد، عقده ينتهي بعد موسمين، ما الأزمة؟".





وأشار الغندور في حديثه، إلى أن موقف محمود علاء يختلف عن ثلاثي فريق الأهلي أحمد فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، الذي ينتهي عقدهم بنهاية الموسم الجاري.



