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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 14-4-2020.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:20 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم، الثلاثاء 14-4-2020.

وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم 5 جنيهات
البطاطس 5 جنيهات
الخيار 5 جنيهات
البصل 10 جنيهات


الملوخية 7 جنيهات
الثوم 11 جنيها
الجزر 3 جنيهات
الكوسة 5 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 12 جنيها
الجوافة 9 جنيهات
الموز 12 جنيها
الفراولة 14 جنيها
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