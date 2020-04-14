أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 14-4-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم، الثلاثاء 14-4-2020.





وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.





أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 5 جنيهات

البطاطس 5 جنيهات

الخيار 5 جنيهات

البصل 10 جنيهات









الملوخية 7 جنيهات

الثوم 11 جنيهاالجزر 3 جنيهاتالكوسة 5 جنيهاتأسعار الفاكهة اليوم في مصر:البرتقال 12 جنيهاالجوافة 9 جنيهاتالموز 12 جنيهاالفراولة 14 جنيها