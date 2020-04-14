فرج عامر يحسم مصير رحيل حسام حسن إلى الأهلي أو الزمالك

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة آخر تطورات انتقال حسام حسن هداف الفريق الأول لكرة القدم إلى الأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا : " حسام حسن نجم سموحة لن يدخل فى صفقات تبادلية " فى إشارة من رئيس سموحة برفض أي عروض بشأن انتقال حسام حسن عن طريق الصفقات التبادلية .





ونجح حسام حسن نجم سموحة فى خطف كل الأنظار إليه نتيجة المستويات الفنية والبدنية التى يقدمها مع فريقه وهو ما أدى إلى أنه أصبح أحد اللاعبين المرشحين بقوة للانتقال إلى أحد القطبين فى الفترة المقبلة .





ويتمسك حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة ببقاء حسام حسن مع الفريق فى ظل الاعتماد عليه بشكل كبير فى قيادة هجوم الفريق نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها .





يذكر أن عدد كبير من لاعبي سموحة انتقل إلى الأهلى والزمالك على مدار السنوات الماضية وعلى رأسهم طارق حامد نجم الزمالك الحالي ومحمود عبدالعزيز لاعب وسط الزمالك وياسر إبراهيم فى الأهلي .



