الجيش الهندي يبتكر طريقة لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا | فيديو





توصلت القيادة الجنوبية للبحرية الهندية في كوتشي، ولاية كيرالا، إلى حل مبتكر لتقليل خطر الإصابة بالفيروس كورونا أثناء نقل مرضى كوفيد 19 جوًا.





ووفقا لما افادت به وسائل الاعلام الهندية الناطقة بالانجليزية اليوم، فمن المقرر أن يساعد ما يسمى بت جراب الاخلاء، والذي تم تطويره باستخدام نقالات متاحة، لنقل أي مريض بـ COVID19 من سفينة حربية أو من أي مكان آخر، بواسطة فرق الجيش الهندي





والابتكار الهندي عبارة عن نقالة مغطاة من جميع الجوانب بمواد تشبه الزجاج، مما يقطع احتمال أن يتعامل الطيارون بأمان مع المريض أثناء إخلائهم أو نقلهم جوًا.





واشارت وسائل اعلام هندية إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها مثل هذا الابتكار، ففي الآونة الأخيرة ، طور حوض بناء السفن في مومباي التابع للبحرية الهندية مستشعر درجة حرارة يعتمد على الأشعة تحت الحمراء مع موارده المحدودة المتاحة للتعويض عن ندرة بنادق الفحص الحراري.





وفي الوقت نفسه ، يقدم الجيش الهندي أيضًا المساعدة للحكومة في هذه الأوقات العصيبة من خلال إنشاء مرافق الحجر الصحي في أجزاء مختلفة من البلاد ، وأكثر من ذلك بكثير. كما ساعدت القوات الجوية الهندية في إجلاء المواطنين العالقين من دول مثل الصين وإيطاليا وإيران.





ومدد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى اليوم الثلاثاء فترة الاغلاق التى استمرت 21 يوما على مستوى البلاد حتى 3 مايو لخفض عدد الحالات الايجابية فى البلاد.





وقد أكدت الهند 10363 حالة إصابة بـ COVID-19 وأبلغت عن 339 حالة وفاة بسبب ذلك.





ومع ذلك ، تم شفاء أو تفريغ ما يصل إلى 1036 مريضًا ، وفقًا للتفاصيل التي قدمتها وزارة الصحة ورعاية الأسرة الفيدرالية.