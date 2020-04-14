AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مرصد: تركيا تواصل نقل الميليشيات إلى ليبيا في ظل تفشي كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:21 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة جرى نقلهم إلى ليبيا من قبل تركيا، حيث وصل عشرات المقاتلين السوريين للمشاركة بالمعارك إلى جانب "حكومة الوفاق" ضد الجيش الوطني الليبي.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجانبين على محاور عدة داخل الأراضي الليبية، وفي هذا السياق، وثق المرصد السوري مقتل 8 مقاتلين سوريين من "المرتزقة، وبذلك، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 190 مقاتل، على صعيد متصل تمكنت قوات الجيش الليبي من أسر 5 عناصر من المقاتلين السوريين خلال الساعات الفائتة.

وكان المرصد السوري أشار قبل أيام قليلة، إلى أن تركيا تواصل إرسال مرتزقتها من الفصائل السورية الموالية لها، للحرب في ليبيا، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دفعة جديدة مؤلفة من 150 عنصر على الأقل من فصيل "السلطان مراد"، انطلقت خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، من مركز مدينة عفرين وتوجهت بواسطة باصات نقل تركية إلى الحدود، كما انطلقت مجموعات أخرى تضم العشرات من مدينتي جرابلس والباب إلى نقطة التجمع في منطقة حوار كلس. حيث وصل نحو 300 عنصر من فصائل السلطان مراد ولواء صقور الشمال وفيلق الشام إلى ليبيا يوم أمس الجمعة.

وبذلك، ترتفع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5050 “مرتزق”، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1950 مجند.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المرصد السوري: ارتفاع أعداد المرتزقة السوريين المنقولين لطرابلس إلى 4700

مفاوضات بين طرفي الصراع الليبي في جنيف.. وميليشيات أردوغان تنتهك الهدنة بـ طرابلس

المرصد السوري: إغراءات تركية وراء تدفق المرتزقة السوريين إلى ليبيا

ليبيا.. مرتزقة أردوغان يتساقطون وتركيا تتكتم

حفتر يصل إلى باريس في زيارة رسمية

المرصد السوري يفضح تركيا: دفعة جديدة من المرتزقة في طريقها إلى ليبيا

ترشيحاتنا

غسل موتى كورونا يثير جدلا.. وعلي جمعة يستند للفقهاء: يسقط في هذه الحالة

تسجيل 18 حالة كورونا يطيح بقرية في الغربية.. والأمن يتدخل لايقاف انتشار الفيروس.. تفاصيل

أحمد السعدني يهين الجزيرة: لا يشرفني ذكر اسمي في هذه القناة

عانى من الاكتئاب.. انتحار ممثل شاب بسبب فيروس كورونا

خاص.. محامي النقاز للزمالك: راجعوا إيميل النادي.. العقوبات وقعت عليكم

العالم على وشك الانتهاء.. السماء تغضب بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الجيزة: مكاتب ومؤسسة أبو العينين تقوم بدور بطولي فى الحرب على كورونا.. صور

بالجلد الأسود.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها من أحدث جلسة تصوير ..شاهد

بالأسود اللامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة