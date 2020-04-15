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مرأة

6 طرق تحميك من الفشل الكلوي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:29 ص
الفشل الكلوي
الفشل الكلوي
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رشا عوني

يتبع البعض عادات غذائية خاطئة تؤثر على صحة الكلى وأدائها ، فهي تنقي الدم من السموم والفضلات ، وعدم العناية بصحة الكلى قد يسبب الفشل الكلوي المعروف باسم قصور الكلى الزمن وهو يعاني منه كبار السن بنسبة كبيرة لكه قد يصيب الشباب ايضا خاصة المدخنين والذين يتناولون الاطعمة السريعة بشكل مفرط.

 

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كيف تحافظ على نفسك من  الفشل الكلوي ؟

هناك بعض العادات والنصائح التي يجب أن تتبعها بشكل يومي للوقاية من مشاكل الكلى حتى لا تصل الى قصور الكلى المزمن ، ونصح موقع هيلث لاين بالنصائح التالية وهي :

1- شرب كميات وفيرة من الماء، فهي أفضل طريقة لتنظيف الكلى وجعلها تقوم بمهامها بكفاءة، كما أن الماء يخلصك من حصوات الكلى التي تسبب الفشل الكلوي إذا لم يتم علاجها.


2- التغذية السلمية، فالكليتان تحتاجان للغذاء الصحي السليم وعدم إرهاقها بأكلات دسمة غير صحية.


3- الابتعاد عن التدخين، لأن هذه العادة تسبب مشكلة في وصول الدم للكليتين مما يسبب قصور كلوي مزمن.


4- تنظيم ضغط الدم، لأن الضغط المرتفع لا يضر بالقلب فقط بل قد يسبب قصور كلوي .


5- إجراء فحوصات دورية للاطمئنان على صحة الكلى وخاصة إذا كنت تعاني من أي مشاكل بالكليتين مثل الحصوات .


6- التقليل من تناول المسكنات، فهي تسبب مشاكل الكلى على المدى البعيد، والأفضل عدم تناول أي أدوية دون إشراف الطبيب.

 

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