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مرأة

تحدى الملل .. 10 أطعمة تمنحك السعادة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:30 م
اطعمة السعادة
اطعمة السعادة
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رشا عوني
الجلوس في المنزل كثيرًا يسبب رغبة في تناول الطعام بشكل كبير مع روتين الحجر المنزلي، وقد يصيب البعض الخمول والملل بسبب قلة الخروج والأوضاع الحالية لذا يمكنك تناول بعض الأطعمة المعينة المعروفة باسم أطعمة السعادة حيث تقلل حدة القلق والتوتر.

نصح موقع Healthine بمجموعة من أطعمة السعادة المختلفة وهي: 

1- الموز : يحتوي على مادة التربتوفان التي تفرز هرمون السعادة
2-القهوة : تعمل على زيادة النشاط الكيميائي للدماغ بإفراز الدوبامين 
3- الفراولة و التوت : تحتوي على فيتامين ج الذي يساعد في إفراز الدوبامين
4-المكسرات : غنية بحمض تريبتوفان الأميني الذي يحفز إنتاج هرمون السيروتونين
5-- السلمون : يحتوي على نسبة عالية من الفسفور وفيتامين ب 12 
6- الشوكولاتة الداكنة : تحفز الدماغ على إفراز مركب النقل العصبي انانداميد anandamide، الذي يقلل مشاعر التوتر والقلق.
7- البيض : يحتوي على مركب الكولين الذي يفرز هرمون السعادة 
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