4 حيل سريعة تخلصك من رائحة البصل بالفم

يفضل الكثير تناول البصل مع بعض الأطعمة مثل وجبة الفول أو وضعه في السلطة، أو تناول البصل الأخضر إلى جانب الأكلات لما له من فوائد صحية للقلب والسكر والمعدة، لكن تبقى رائحة البصل عالقة في الفم لفترات طويلة وقد تسبب مواقف محرجة.
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يمكنك التخلص من رائحة البصل في الفم بحيل سريعة من مطبخك نصح بها موقع brightside ومنها :
1- مضغ 2 عود من النعناع فهو له رائحة قوية ونفاذة ويخلصك من رائحة البصل
2- مضغ حبات القرفة فهي صحية ولها قدرة على تغيير رائحة الفم
3- مزج نصف ملعقة من صودا الخبز مع ربع كوب ماء وغسل الفم بها
4- عيدان البقدونس ايضا قوي في التلخص من رائحة الفم