4 حيل سريعة تخلصك من رائحة البصل بالفم

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يمكنك التخلص من رائحة البصل في الفم بحيل سريعة من مطبخك نصح بها موقع brightside ومنها :





1- مضغ 2 عود من النعناع فهو له رائحة قوية ونفاذة ويخلصك من رائحة البصل

2- مضغ حبات القرفة فهي صحية ولها قدرة على تغيير رائحة الفم

3- مزج نصف ملعقة من صودا الخبز مع ربع كوب ماء وغسل الفم بها

4- عيدان البقدونس ايضا قوي في التلخص من رائحة الفم