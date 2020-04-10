AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

4 حيل سريعة تخلصك من رائحة البصل بالفم

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:46 م
حيل تخلصك من رائحة
حيل تخلصك من رائحة البصل
Advertisements
رشا عوني
يفضل الكثير تناول البصل مع بعض الأطعمة مثل وجبة الفول أو وضعه في السلطة، أو تناول البصل الأخضر إلى جانب الأكلات لما له من فوائد صحية للقلب والسكر والمعدة، لكن تبقى رائحة البصل عالقة في الفم لفترات طويلة وقد تسبب مواقف محرجة. 

اقرأ أيضا

يمكنك التخلص من رائحة البصل في الفم بحيل سريعة من مطبخك نصح بها موقع brightside ومنها : 

1- مضغ 2 عود من النعناع فهو له رائحة قوية ونفاذة ويخلصك من رائحة البصل
2- مضغ حبات القرفة فهي صحية ولها قدرة على تغيير رائحة الفم
3- مزج نصف ملعقة من صودا الخبز مع ربع كوب ماء وغسل الفم بها
4- عيدان البقدونس ايضا قوي في التلخص من رائحة الفم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منعا للإحراج.. 5 حيل مجربة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

منعاً للإحراج .. 4 حيل لتعطير فمك في ثوانٍ معدودة

6 حيل للتخلص من رائحة الفم الكريهة

منعا للأحراج .. 5 حيل للتخلص من رائحة الفم الكريهة

بدون أدوية .. 3 مكونات خارقة من مطبخك تخلصك من مشاكل الهضم

ترشيحاتنا

بعد عودتها لعصمته.. هكذا نعت ندى محمود زوجة علي ربيع حماها

السيسي يقف بسيارته فوق كوبري تحت الإنشاء ويوبخ مسئولا بسبب كمامات العمال.. فيديو

50 إصابة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات شارل ديجول بفرنسا

مشهد مُبكٍ.. طبيب ينشر آخر مكالمة لأبيه قبل وفاته بفيروس كورونا

الولايات المتحدة الأمريكية تكسر حاجز الـ 17 ألف وفاة بـ كورونا

بعد حالة الوفاة.. أنغام مطلوبة على جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشعر القصير.. منة فضالي تتألق من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

على الموتوسيكل .. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

رضيعة عمرها شهرين.. تفاصيل تعافي أصغر مصابة بفيروس كورونا في إيطاليا