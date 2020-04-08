رغم رائحته.. فوائد بالجملة لتناول البصل الأخضر يوميا

يتميز البصل الاخضر برائحة نفاذة قوية تظل عالقة في الفم لساعات طويلة بعد تناول البصل الاخضر مع اي أكلة كما اعتاد المصريون على تناوله مع الفول في الإفطار أو مع الفسيخ والرنجة .

بحسب موقع healthline اليك فوائد البصل الاخضر التي تجبرك على تناوله رغم رائحته ..

- يخفض مستوى السكر في الدم

الكبريت الموجود في البصل الأخضر يلعب دورًا رئيسيًا في خفض مستوى السكر في الدم بسبب مركبات الكبريت ، حيث تميل قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين إلى الزيادة، وهذا يساعد على منع الإصابة بمرض السكري إلى حد كبير.



- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يعتبر البصل الأخضر مصدرًا ممتازًا للكبريت وهو مفيد جدًا للصحة العام، ويحتوي على مركبات مثل كبريتيد الأليل والفلافونويدات التي تمنع السرطان وتحارب الإنزيمات التي تنتج خلايا سرطانية.

- يحسن النظر

البصل الأخضر يحتوي على الكاروتينات التي تساعد على الحفاظ على الرؤية ويحسن البصر كما أنه غني بفيتامين (أ) الذي يمنع فقدان البصر.

- يمنع البرد و الأنفلونزا

بسبب خواصه المضادة للبكتيريا والفيروسات ، فإن البصل الأخضر دواء ممتاز لمكافحة الفيروسات والإنفلونزا، كما أنه يساعد في تقليل المخاط الزائد و البرد الشتوي

- يساعد على الهضم

يفضل دائمًا وضع البصل الأخضر في السلطة الخضراء مع كل وجبة، فهو غني بالألياف ويساعد على تحسين الهضم