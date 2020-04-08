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ليس الشلولو فقط .. 5 أطعمة يتناولها المصريون بالصدفة تحارب كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:11 ص
اكلات مصرية تحارب
اكلات مصرية تحارب كورونا
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رشا عوني
أكدت منظمة الصحة العالمية قوة مناعة الشعب المصري  التي اكتسبها المصريين من خلال عادات غذائية متوارثة عبر التاريخ، تعتمد على تنوع الأكلات والإكثار من تناول المواد التي تكسب الجسم مناعة قوية ضد الفيروسات، كما أكدت الصحة أن معظم حالات إصابات كورونا في مصر تشفى دون علاج . 

كان آخر هذه الاكلات وجبة الشلولو التي أكد الدكتور مجدي نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومي للتغذية، والتي اعتبرها وجبة هامة تحصن الجسم من الفيروسات و تقوي المناعة بشكل فعال ضد كورونا .

لا يقتصر الأمر على الشلولو فقط بل هناك اكلات عديدة لها قدرة على تقوية جهاز المناعة للإنسان وهي عادات يتبعها معظم المصريين مما يمنحهم مناعة قوية ضد كورونا ومنها .. 

١ / تناول الثوم كنوع من أنواع العلاج حيث اعتاد البعض على تناول فصوص الثوم مع الماء بشكل يومي فهي عادي صحية تقوي جهاز المناعة و تحسن ضغط الدم بحسب نصائح موقع هيلث لاين.

٢/ تناول البصل بكل أنواعه كنوع من فاتح الشهية مع الاكلات سواء حلقات البصل بالخل أو البصل الاخضر . 

٣/ طبق السلطة الخضراء الذي بفضله الكثير يوميا مع الغداء أو العشاء هو سر كبير من اسرار تقوية المناعة ، حيث نصح به الدكتور هاني الناظر وشدد على ضرورة تناوله بشكل يومي حيث يحتوي طبق السلطة الخضراء على مجموعة مختلفة من العناصر الغذائية التي تقوي المناعة . 

٤/ السبانخ أكلة شهيرة في المطبخ المصري ويتم إعدادها بالصلصة والثوم بطريقة شهية، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة العدوى .

٥/ شوربة الدجاج 
وهي شهيرة على مائدة المصريين وتعد أكثر من مجرد طبق شهي بل لها تأثير قوي على علاج بعض الأمراض أهمها البرد وتقوي المناعة لأنها غنية بفيتامين ب 6 
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