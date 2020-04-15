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حوادث

رئيس قضايا الدولة ينعى المقدم محمد الحوفي شهيد حادث الأميرية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:03 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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جودت عيد
نعي المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس قضايا الدولة، ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، والذي استشهد أثناء مداهمة خلية إرهابية بالأميرية، داعين الله  أن يرحم شهداء مصر الأبرار وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

كما تقدم مستشارو الهيئة بخالص العزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأسرة الشهيد والشعب المصري، داعين الله أن يشفي المصابين.

وأكدت هيئة قضايا الدولة، خلال بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا ترابطا ووحدة وإصرارا على دحر بقايا هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والاستقرار والأمن، وأن الشعب بجيشه وشرطته عاقدون العزم على الاستمرار في مسيرة التنمية والرخاء لمصرنا العزيزة ودحر فلول الإرهاب الخسيس في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
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