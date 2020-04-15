كوريا الجنوبية: بدء الانتخابات البرلمانية وسط إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

بدأ الناخبون الكوريون الجنوبيون في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الجمعية الوطنية الجديدة، اليوم الأربعاء، وهم يرتدون كمامات الوجه وقفازات بلاستيكية، في ظل إجراءات الحجر الصحي الصارمة ضد فيروس (كورونا) المستجد /كوفيد-19/ مثل قياس درجة الحرارة وتعقيم اليدين والابتعاد عن بعضهم البعض في صفوف.





وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) اليوم أن كوريا الجنوبية هي الدولة الرئيسية الأولى التي تجري انتخابات على مستوى الدولة منذ تفشي جائحة فيروس (كورونا) وأنه ستتم مراقبة ما إذا كانت الدولة قادرة على إجراء الانتخابات بنجاح دون تفاقم التفشي عن كثب من الخارج، لأنها قد تكون بمثابة دليل لدول أخرى للتصويت الآمن.





والتزم مسؤولو الانتخابات والناخبون بإرشادات الحجر الصحي الصارمة وأخذوا المزيد من الحذر في مراكز الاقتراع لهذا العام.. وقدمت السلطات النُصح للناخبين بارتداء الكمامات وطلبت منهم الوقوف على مسافة متر واحد على الأقل بعيدًا عن بعضهم البعض، مع وجود علامات حمراء على الأرض تشير إلى المسافة.





وأجرى مسؤولو الانتخابات فحوصات إلزامية لدرجات الحرارة على الناخبين القادمين داخل المبنى، وفي حال بلغت درجات حرارة ناخب أكثر من 5ر37 درجة مئوية، يتم نقله إلى حجرة تصويت منفصلة ثم يتم إرساله لاختبار الفيروس.





كما طُلب من الناخبين استخدام معقمات اليد وارتداء قفازات بلاستيكية قبل الإدلاء بأصواتهم، ولتقليل احتمالية الإصابة، استخدم المسؤولون الآلات لتحديد الهوية بدلا من فحص بصمات الأصابع، ولم يُطلب من الناخبين سحب الكمامات إلا عندما يتحقق المسؤولون من هويتهم، كما تم نصح الناخبين بعدم التحدث بدون أقنعة وبعدم إحضار الأطفال الصغار إلى مراكز الاقتراع.





كما قامت كوريا الجنوبية بتطهير أكثر من 14 ألف مركز اقتراع قبل الانتخابات، وقال المسؤولون إنهم سيقومون بتطهير مكاتب الاقتراع وبطاقات الاقتراع بشكل متكرر.. ولفتت (سول) الانتباه لأول مرة عندما تفشت عدوى جماعية في مدينة (دايجو) بجنوب شرق البلاد، ولكن منذ ذلك الحين أشادت منظمة الصحة العالمية بنجاحها في احتواء الفيروس، حيث طلبت العديد من الدول مجموعات اختبار وطلبت المشورة.