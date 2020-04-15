AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يتقدم بطعن على الحكم الصادر للنقاز ضد النادي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:10 م
النقاز
النقاز
Advertisements
ملك موسى
كشف أحمد عبد الفتاح، محامى نادى الزمالك، أن النادي الأبيض سوف يتقدم بطعن على الحكم الصادر للاعب التونسى حمدى النقاز، لاعب الفريق السابق.
يأتي هذا بعدما تقدم النادي بطلب الحيثيات اليوم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الخاصة بالحكم الصادر فى القضية.

وكشف المحامي عن منح الفيفا مهلة 10 أيام لطلب الحيثيات، وهو ما حدث وعقب وصول الحيثيات سيتم الطعن على القرار.

وسوف يتم تعليق القرار الصادر بشأن تغريم الزمالك مليون و19 ألف دولار لصالح حمدى النقاز، بالإضافة إلى 288 ألف دولار مكافآت. وتضمن الخطاب الصادر فى القضية من الفيفا بمطالبة الزمالك بسداد المستحفات للاعب خلال 45 يوما، وإلا سيتم منعه من القيد وأكد المحامي أنه سيتم إيقاف هذا القرار بالطعن على الحكم خلال الأيام المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرمان من التعاقد لـ 3 فترات وغرامة كبيرة .. تفاصيل حكم الفيفا ضد الزمالك

أول تعليق من الزمالك على تغريم النادي مليونا و250 ألف دولار لصالح حمدي النقاز

خاص.. محامي النقاز للزمالك: راجعوا إيميل النادي.. العقوبات وقعت عليكم

أخبار الزمالك.. انتصار النقاز وتغريم القلعة البيضاء مليونا و250 ألف دولار وأمير عزمي: شيكابالا اتظلم

محامى حمدى النقاز يكشف كواليس قرار الفيفا ضد الزمالك

محامي النقاز: الزمالك «سوابق» في الفيفا.. فيديو

ترشيحاتنا

الإفطار في رمضان بسبب كورونا.. اعرف القول الفصل

صلاة الجنازة على البطل محمد الحوفي شهيد حادث الأميرية

حفيد عمر الشريف يثير الجدل بصور جديدة

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المحافظين: التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية في شم النسيم

فيديوجراف.. فهمي وحلمي والسعدني يقصفون جبهة محمد رمضان

اعتبار الضحايا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء.. ننشر توصيات لجان البرلمان لمواجهة أزمة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقبعة مختلفة.. كارول سماحة تتألق بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

هنتغدى إيه.. مكرونة بالبشاميل والجبن مع الكبدة البانيه اللذيذة

حفيد عمر الشريف يثير الجدل بصور جديدة