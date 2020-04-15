الزمالك يتقدم بطعن على الحكم الصادر للنقاز ضد النادي

كشف أحمد عبد الفتاح، محامى نادى الزمالك، أن النادي الأبيض سوف يتقدم بطعن على الحكم الصادر للاعب التونسى حمدى النقاز، لاعب الفريق السابق.

يأتي هذا بعدما تقدم النادي بطلب الحيثيات اليوم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الخاصة بالحكم الصادر فى القضية.





وكشف المحامي عن منح الفيفا مهلة 10 أيام لطلب الحيثيات، وهو ما حدث وعقب وصول الحيثيات سيتم الطعن على القرار.





وسوف يتم تعليق القرار الصادر بشأن تغريم الزمالك مليون و19 ألف دولار لصالح حمدى النقاز، بالإضافة إلى 288 ألف دولار مكافآت. وتضمن الخطاب الصادر فى القضية من الفيفا بمطالبة الزمالك بسداد المستحفات للاعب خلال 45 يوما، وإلا سيتم منعه من القيد وأكد المحامي أنه سيتم إيقاف هذا القرار بالطعن على الحكم خلال الأيام المقبلة.