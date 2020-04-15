وزير السياحة والآثار يتفقد المتحف القومي للحضارة المصرية

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط للوقوف على مستجدات الأعمال بالمشروع وخطة العمل به خلال الفترة الحالية في ظل التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، شملت الجولة البهو و منطقة الاستقبال و القاعة الرئيسية و قاعة المومياوات و بانوراما المتحف علي بحيرة عين الصيرة.





كما تفقد التجهيزات الخاصة باللوحات الشارحة و التي توضح الجدول الزمني لعصور مصر من فترة ما قبل التاريخ إلى العصر المعاصر، وأيضا خريطة توضح جميع المناطق والمواقع الأثرية و السياحية في جمهورية مصر العربية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية ليتم عرضهم ضمن سياق العرض المتحفي.





جدير بالذكر أن متحف الحضارة يعد من أهم المشروعات التي تم تطويرها بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط ذو رؤية جديدة للتراث المصري العريق.





يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، ويرجع ذلك إلى المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التي يتضمنها المتحف، فضلا عن إبراز جوانب التراث المصري المادي و المعنوي من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون و الحرف التقليدية في الحضارة المصرية.