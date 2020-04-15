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رياضة

خاص.. مديرالمنتخب السعودي الأولمبي يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة في طوكيو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف نايف القاضي، مدير المنتخب السعودي الأولمبي، عن موقف محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام بمدينة طوكيو اليابانية.

يذكر أنه هناك جدل حول مصير مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في طوكيو، وذلك بعد رفض مدربه الألماني يورجن كلوب الأمر،ورغبة شوقي غريب المدير الفني للفراعنة الصغار في الاستعانة به في العرس العالمي.

وقال نايف القاضي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" محمد صلاح لاعب كبير وهو فخر للعرب جميعًا، وسيكون إضافة قوية للمنتخب المصري في الأولمبياد، لكن انضمامه فقط يعود لمدربه يورجن كلوب، وهذا بحسب عقده، نتمنى أن نشاهده في الأولمبياد لأنها فرصة رائعة بالنسبة له وكل اللاعبين يتمنون المشاركة فيها بغض النظر عن الإنجازات والبطولات التي شاركوا فيها، وهو مارأيناه مع نيمار عندما قاد البرازيل الأولمبياد الماضي للفوز بالميدالية الذهبية."

يذكر أن المنتخبين المصري والسعودي قد صعدا لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام بطوكيو اليابانية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد قررت تأجيل أولمبياد طوكيو والتي كان مقررًا لها أن تقام هذا العام ، للعام القادم في الفترة بين 23 يوليو وحتى التاسع من شهر أغسطس، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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