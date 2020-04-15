سارة عصام لاعبة ستوك سيتي: فخورة أني مصرية.. ولم أتواصل مع محمد صلاح





وقالت سارة عصام في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "فخورة أني مصرية، الدول في الخارج تعاني من فيروس كورونا ولكن مصر اعادت أولادها وقامت بحجزنا في فندق كبير وهناك عناية طبية بنا لم أرها في أي بلد حول العالم".





وأضافت: "سأغادر الحجر الصحي غدًا، ولا اعرف مصيري مع النادي الإنجليزي وانتظر مخاطبتهم بعد عودة النشاط الكروي لحسم موعد العودة".





وأتمت: "محمد صلاح لاعب كبير ولا يتأخر عن أي لاعب أو لاعبة في إنجلترا ولكن لم أتواصل معه".

توجهت سارة عصام، لاعبة ستوك سيتي الإنجليزي والمنتخب المصري للكرة النسائية، بالشكر إلى الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بعد عودتها إلى مصر ودخولها الحجر الصحي.