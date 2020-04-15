AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لامع وملفت.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها بهذا الفستان

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:16 م
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها من إحدى جلسات التصوير.


خطفت سلمى أبو ضيف الأنظار فى الصورة بإطلالة ملفتة من اختيار الاستايلست  ياسمين عيسى، حيث ارتدت فستان طويل باللون الكشمير وذا اكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالقماش المطرز واللامع بالكامل، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء العالمى جوروج حبيقة.


وانتعلت سلمى أبو ضيف صندل صيفى باللون الميتالك واتسم بالسيور الرفيعة، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات ولكنها أكتفت ببعض القطع البسيطة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سلمى أبو ضيف على خصلات شعرها الاسود الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان المتناسقة مع لون إطلالتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الشورت والضفيرة.. هند صبري تثير الجدل من إيطاليا

بسعر غير متوقع.. تعرف على تكلفة إطلالة مذيعة برنامج the voice kids

بوسة وفستان جريء.. سلمي أبو ضيف بإطلالة مبهرة بزفاف صديقتها

على المخدة.. سلمي أبو ضيف بدون مكياج

بـ الأبيض الجريء .. سلمى أبو ضيف تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

مبهجة وملفتة.. منى زكى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

اعتبار الضحايا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء.. ننشر توصيات لجان البرلمان لمواجهة أزمة فيروس كورونا

أخبار الرياضة| عواد يحرج أحمد ناجي.. الزمالك يطعن ضد النقاز.. الأهلي يرفض التصعيد ضد بيراميدز

التنكيس فى الصلاة وحكمه .. الإفتاء توضح

مصدر أمني : لا صحة لاستشهاد الضابط المصاب في حادث الأميرية .. وخروجه من العناية المركزة

الملك سلمان يقر حزمة إجراءات جديدة لمواجهة آثار كورونا على الاقتصاد

تحول إلى مليونير في لحظة.. أمريكي يكتشف إيداع 8 ملايين دولار بحسابه

AdvertisementS

أشادت بكفاءة أجهزة الأمن ..السعودية تعزى مصر فى شهيد الأميرية

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

بقالنا 20 سنة بناكل عندهم.. كواليس سقوط 3 محلات تقدم لحوم الحمير بالقاهرة

تشييع جثمان الشهيد الحوفى في جنازة عسكرية مهيبة.. شاهد

مصدر أمني: رصاصة في الكتف الأيسر وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

قرار جمهورى بالعفو باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

تعود لـ 2018.. مراسلات سرية مسربة تكشف تحذيرات أمريكية من جائحة معمل ووهان

غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

مصدر أمني : لا صحة لاستشهاد الضابط المصاب في حادث الأميرية .. وخروجه من العناية المركزة

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى زمن الحظر.. لكزس تنشر مجموعة من صور التلوين لسياراتها.. صور

لامع وملفت.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها بهذا الفستان

أتبعها فورًا.. نصائح فعالة للتخلص من إجهاد العيون الناتج عن العمل المنزلى