رامي إمام يتحدى الجمهور بـ"جيمك في بيتك".. اعرف التفاصيل

"چيمك في بيتك" فكرة الكابتن هلال 💡و الحقيقة عجبتني جدا 👏🏻👏🏻و دي حتبقي التحدي الجديد مني لكل الفانز 💪🏻💪🏻 و بالذات السيدات اللي كانوا بيبعتولي تحدي الأكل 🥮🙈علشان ببساطة محدش يتلكك انه معندوش أدوات رياضية 😉و ان شاء الله التحدي مكمل لحد اخر رمضان 🌙مستني افكار حضراتكم 😁 🏋️‍♂️Your Home 🏡 is your gym 💪🏻The new challenge for all the lovely fans created by my kickboxing coach Helal 🥊 Ladies 💁🏼‍♀️ no more food challenges 🥮and no excuses 😉Awaiting your precious creative ideas 💡💡#جيمك_في_بيتك #gymmotivation #gym_at_home #sport #homesport #creativity #creative #homegym #homeworkouts #housetools #household #ادوات_المطبخ #ادوات_رياضية