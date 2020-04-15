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فن

رامي إمام يتحدى الجمهور بـ"جيمك في بيتك".. اعرف التفاصيل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:38 م
رامي إمام
رامي إمام
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محمد نحلة

أعلن المخرج  والمنتج رامي إمام عن تحدٍ جديد لجمهوره، ونشر فيديو عبر حسابه على " إنستجرام" يوضح لهم ما هو.


وكتب: "چيمك في بيتك" فكرة الكابتن هلال و الحقيقة عجبتني جدا و دي حتبقي التحدي الجديد مني لكل الفانز و بالذات السيدات اللي كانوا بيبعتولي تحدي الأكل، علشان ببساطة محدش يتلكك انه معندوش أدوات رياضية وان شاء الله التحدي مكمل لحد اخر رمضان".


وكان المخرج رامي إمام، قد شارك جمهوره بمقطع فيديو له، من خلال حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيه برفقة أولاده وهم يمارسون بعض الألعاب الرياضية، من "كرة السلة" والـ"بوكسينج".


وعلق رامي على الفيديو قائلا: "خلينا نعترف يا جماعة كلنا دلوقتي ان القعدة في البيت خلتنا نعرف قدرتنا الحقيقية على الصبر والتحمل عاملة ازاي، وقد ايه اللي الواحد شافه في حياته كوم، واللي بشوفه دلوقتي كوم تاني".


وتابع رامي: "إنما برضه في جانب حلو وإيجابي، لما انت وولادك تتحدوا بعض في كل أنواع اللعبات الممكنة وتوصل بيكم المرحلة إلى انكم تكونوا شبه في معسكر رياضي، ده برضه شئ مش وحش، أصبح شعار المرحلة دي " آل إمام تتحدى الملل" وده الفيديو الأول".
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"چيمك في بيتك" فكرة الكابتن هلال 💡و الحقيقة عجبتني جدا 👏🏻👏🏻و دي حتبقي التحدي الجديد مني لكل الفانز 💪🏻💪🏻 و بالذات السيدات اللي كانوا بيبعتولي تحدي الأكل 🥮🙈علشان ببساطة محدش يتلكك انه معندوش أدوات رياضية 😉و ان شاء الله التحدي مكمل لحد اخر رمضان 🌙مستني افكار حضراتكم 😁 🏋️‍♂️Your Home 🏡 is your gym 💪🏻The new challenge for all the lovely fans created by my kickboxing coach Helal 🥊 Ladies 💁🏼‍♀️ no more food challenges 🥮and no excuses 😉Awaiting your precious creative ideas 💡💡#جيمك_في_بيتك #gymmotivation #gym_at_home #sport #homesport #creativity #creative #homegym #homeworkouts #housetools #household #ادوات_المطبخ #ادوات_رياضية

A post shared by Rami Imam (@ramimam) on

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