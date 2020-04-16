أحمد سعد يكشف تفاصيل تعاونه مع محمد رمضان في البرنس

كشف النجم أحمد سعد كواليس تعاونه مع النجم محمد رمضان بعدد من الأغنيات داخل مسلسله الدرامي الجديد "البرنس" والذي طرحت واحدة منهم اليوم عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتحمل اسم "مين يلومنا".





وتحدّث أحمد سعد عن كواليس تعاونه مع محمد رمضان في مسلسل "البرنس" أن البداية جاءت عندما استمع محمد رمضان لإحدى الأغنيات الجديد الخاصة بي وأبدى إعجابه بها ثم عرضها على المخرج محمد سامي والذي أبدى إعجابه بها هو الآخر.





وأضاف أن المخرج محمد سامي قام بالاتصال به من أجل ضم الأغنية إلى المسلسل بالرغم من أنهم كانوا استقروا على تترات المسلسل.





وتابع ان الإنفاق في البداية كان على أغنية واحدة فقط ولكن الامر انتهى بتسجيل ١٠ اغنيات اثنان منهم لتتر البداية والنهاية ٨ اغنيات سيتم عرضهم خلال احداث المسلسل.





وأشار الى ان أغنية "مين يلومنا" التي طرحت اليوم هي اغنية دعائية للمسلسل وليست من تترات العمل.





واوضح أن اغنية تتر النهاية تحمل اسم "مفيش حاجه صعبة" من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الخضري، وصولو اورج محمود شاهن، وناي محمد عاطف، وقانون عمرو الصواف، جيتار مصطفى نصر، وبيز جيتار علي التركي.





واستكمل ان أغنية تتر البداية تحمل اسم "العشم" وهي من كلمات عادل السيد، وألحان تامر كروان، وتوزيع طه الحكيم، مشيرا الى ان باقي الاغنيات التي تعرض خلاص احداث المسلسل من كلمات وألحان هيثم نبيل.



